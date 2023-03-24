https://sputniknews.com.tr/20230324/dunya-atletizm-birligi-rusyaya-yonelik-doping-gerekceli-men-cezasini-kaldirdi-1068694284.html
Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçeli men cezasını kaldırdı
Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçeli men cezasını kaldırdı
Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçesiyle 2020'de getirilen men cezasını kaldırdı, ancak Ukrayna'daki askeri harekatın ardından... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T09:37+0300
2023-03-24T09:37+0300
2023-03-24T09:42+0300
dünya
rusya
dünya atletizm birliği
doping
trans
men cezası
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Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) 'köklü doping kültürü' iddiasını taşıyan raporunun ardından Rusya'ya dönük doping yasağı koyan Dünya Atletizm Birliği, karar değişikliğine gitti.Dünya Atletizm Konseyi Başkanı Sebastian Coe, dün yaptığı açıklamada Rusya Atletizm Federasyonu hakkında 2020'de alınan men cezasının kaldırıldığını belirtti.Geçen yıl Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekattan sonra müsabakalardan men edilen Rus sporcular hakkındaki yasak henüz kaldırılmadı.2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda atletizm dalında kısıtlı sayıda Rus atlet yer almış ve müsabakalara tarafsız bir bayrak altında katılmışlardı.Trans atletlerin kadınlar kategorisinde yarışmasına yasakÖte yandan Dünya Atletizm Birliği, trans kadın atletlerin uluslararası yarışmalarda kadınlar kategorisinde yarışmasını da yasakladı.Konsey Başkanı Coe, erkek ergenliği geçirdikten sonra cinsiyet değiştiren trans kadın atletin 31 Mart'tan itibaren uluslararası yarışmalarda kadınlar kategorisinde yarışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.Trans bireylerin katılımı konusundaki kurallara ilişkin daha fazla araştırma için bir çalışma grubu kurulacağını belirten Coe, "Sonsuza kadar hayır demiyoruz" dedi.Coe, şu anda sporda uluslararası düzeyde yarışan trans sporcu bulunmadığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/avustralya-acikta-rusya-ve-belarus-bayraklari-yasaklandi--1065840197.html
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rusya, dünya atletizm birliği, doping, trans, men cezası
rusya, dünya atletizm birliği, doping, trans, men cezası
Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçeli men cezasını kaldırdı
09:37 24.03.2023 (güncellendi: 09:42 24.03.2023) Abone ol
Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçesiyle 2020'de getirilen men cezasını kaldırdı, ancak Ukrayna'daki askeri harekatın ardından müsabakalardan men edilen sporcular üzerindeki yasak devam ediyor.
Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) 'köklü doping kültürü' iddiasını taşıyan raporunun ardından Rusya'ya dönük doping yasağı koyan Dünya Atletizm Birliği, karar değişikliğine gitti.
Dünya Atletizm Konseyi Başkanı Sebastian Coe, dün yaptığı açıklamada Rusya Atletizm Federasyonu hakkında 2020'de alınan men cezasının kaldırıldığını belirtti.
Geçen yıl Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekattan sonra müsabakalardan men edilen Rus sporcular hakkındaki yasak henüz kaldırılmadı.
2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda atletizm dalında kısıtlı sayıda Rus atlet yer almış ve müsabakalara tarafsız bir bayrak altında katılmışlardı.
Trans atletlerin kadınlar kategorisinde yarışmasına yasak
Öte yandan Dünya Atletizm Birliği, trans kadın atletlerin uluslararası yarışmalarda kadınlar kategorisinde yarışmasını da yasakladı.
Konsey Başkanı Coe, erkek ergenliği geçirdikten sonra cinsiyet değiştiren trans kadın atletin 31 Mart'tan itibaren uluslararası yarışmalarda kadınlar kategorisinde yarışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
Trans bireylerin katılımı konusundaki kurallara ilişkin daha fazla araştırma için bir çalışma grubu kurulacağını belirten Coe, "Sonsuza kadar hayır demiyoruz" dedi.
Coe, şu anda sporda uluslararası düzeyde yarışan trans sporcu bulunmadığını da sözlerine ekledi.