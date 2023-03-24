https://sputniknews.com.tr/20230324/dunya-atletizm-birligi-rusyaya-yonelik-doping-gerekceli-men-cezasini-kaldirdi-1068694284.html

Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçeli men cezasını kaldırdı

Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçeli men cezasını kaldırdı

Dünya Atletizm Birliği, Rusya'ya yönelik doping gerekçesiyle 2020'de getirilen men cezasını kaldırdı, ancak Ukrayna'daki askeri harekatın ardından... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T09:37+0300

2023-03-24T09:37+0300

2023-03-24T09:42+0300

dünya

rusya

dünya atletizm birliği

doping

trans

men cezası

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Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) 'köklü doping kültürü' iddiasını taşıyan raporunun ardından Rusya'ya dönük doping yasağı koyan Dünya Atletizm Birliği, karar değişikliğine gitti.Dünya Atletizm Konseyi Başkanı Sebastian Coe, dün yaptığı açıklamada Rusya Atletizm Federasyonu hakkında 2020'de alınan men cezasının kaldırıldığını belirtti.Geçen yıl Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekattan sonra müsabakalardan men edilen Rus sporcular hakkındaki yasak henüz kaldırılmadı.2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda atletizm dalında kısıtlı sayıda Rus atlet yer almış ve müsabakalara tarafsız bir bayrak altında katılmışlardı.Trans atletlerin kadınlar kategorisinde yarışmasına yasakÖte yandan Dünya Atletizm Birliği, trans kadın atletlerin uluslararası yarışmalarda kadınlar kategorisinde yarışmasını da yasakladı.Konsey Başkanı Coe, erkek ergenliği geçirdikten sonra cinsiyet değiştiren trans kadın atletin 31 Mart'tan itibaren uluslararası yarışmalarda kadınlar kategorisinde yarışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.Trans bireylerin katılımı konusundaki kurallara ilişkin daha fazla araştırma için bir çalışma grubu kurulacağını belirten Coe, "Sonsuza kadar hayır demiyoruz" dedi.Coe, şu anda sporda uluslararası düzeyde yarışan trans sporcu bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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rusya, dünya atletizm birliği, doping, trans, men cezası