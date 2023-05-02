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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/millet-ittifakindan-secim-gunu-icin-server-telsiz-ve-jenerator-onlemi-1070469949.html
Millet İttifakı'ndan seçim günü için server, telsiz ve jeneratör önlemi
Millet İttifakı'ndan seçim günü için server, telsiz ve jeneratör önlemi
Millet İttifakı’nı oluşturan 6 parti, seçim gününü kendi genel merkezlerinden takip edecek, ancak oluşturulacak ortak veri havuzu aracılığıyla gelişmeler anlık... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T08:33+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
millet ittifakı
seçim
sandık
sandık güvenliği
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Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP bu çerçevede Ankara’da seçim günü için olası elektrik ve internet kesintisi ile siber saldırılara karşı kırmızı alarma geçti. Veri toplama merkezlerinin güvenliği ve her koşulda çalışabilmesi için gerekli tedbirlerler belirlendi. Buna göre olası elektrik kesintisi ihtimaline karşı temin edilen jeneratörler devreye sokulacak. İnternet aksaklıklarına karşı ise üç ayrı server kiralanacak. Serverlardan biri yurt dışında, ikisi ise Türkiye’nin farklı yerlerinde olacak. Siber saldırıları bertaraf etmek ve gerektiğinde yedekleme yapmak için serverlar devreye alınacak. Ayrıca haberleşme için şebekenin çökmesi ihtimaline karşı telsiz kullanımı gibi önlemler de alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230502/optimarin-secim-anketi-erdogan-ile-kilicdaroglu-arasinda-4-puanlik-fark-var-1070469785.html
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türkiye, millet ittifakı, seçim, sandık, sandık güvenliği
türkiye, millet ittifakı, seçim, sandık, sandık güvenliği

Millet İttifakı'ndan seçim günü için server, telsiz ve jeneratör önlemi

08:33 02.05.2023
© AAKatar’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı. Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.
Katar’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı. Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Millet İttifakı’nı oluşturan 6 parti, seçim gününü kendi genel merkezlerinden takip edecek, ancak oluşturulacak ortak veri havuzu aracılığıyla gelişmeler anlık olarak birlikte izlenecek. Oluşturulan WhatsApp grubundan YSK’dan alınan anlık kararlar ve partiler arası gelen bilgiler paylaşılacak.
Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP bu çerçevede Ankara’da seçim günü için olası elektrik ve internet kesintisi ile siber saldırılara karşı kırmızı alarma geçti.
Veri toplama merkezlerinin güvenliği ve her koşulda çalışabilmesi için gerekli tedbirlerler belirlendi. Buna göre olası elektrik kesintisi ihtimaline karşı temin edilen jeneratörler devreye sokulacak.
İnternet aksaklıklarına karşı ise üç ayrı server kiralanacak. Serverlardan biri yurt dışında, ikisi ise Türkiye’nin farklı yerlerinde olacak.
Siber saldırıları bertaraf etmek ve gerektiğinde yedekleme yapmak için serverlar devreye alınacak. Ayrıca haberleşme için şebekenin çökmesi ihtimaline karşı telsiz kullanımı gibi önlemler de alınacak.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla yüce divan salonunda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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