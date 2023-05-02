https://sputniknews.com.tr/20230502/millet-ittifakindan-secim-gunu-icin-server-telsiz-ve-jenerator-onlemi-1070469949.html

Millet İttifakı'ndan seçim günü için server, telsiz ve jeneratör önlemi

Millet İttifakı'ndan seçim günü için server, telsiz ve jeneratör önlemi

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 parti, seçim gününü kendi genel merkezlerinden takip edecek, ancak oluşturulacak ortak veri havuzu aracılığıyla gelişmeler anlık... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T08:33+0300

2023-05-02T08:33+0300

2023-05-02T08:33+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

millet ittifakı

seçim

sandık

sandık güvenliği

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Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP bu çerçevede Ankara’da seçim günü için olası elektrik ve internet kesintisi ile siber saldırılara karşı kırmızı alarma geçti. Veri toplama merkezlerinin güvenliği ve her koşulda çalışabilmesi için gerekli tedbirlerler belirlendi. Buna göre olası elektrik kesintisi ihtimaline karşı temin edilen jeneratörler devreye sokulacak. İnternet aksaklıklarına karşı ise üç ayrı server kiralanacak. Serverlardan biri yurt dışında, ikisi ise Türkiye’nin farklı yerlerinde olacak. Siber saldırıları bertaraf etmek ve gerektiğinde yedekleme yapmak için serverlar devreye alınacak. Ayrıca haberleşme için şebekenin çökmesi ihtimaline karşı telsiz kullanımı gibi önlemler de alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230502/optimarin-secim-anketi-erdogan-ile-kilicdaroglu-arasinda-4-puanlik-fark-var-1070469785.html

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türkiye, millet ittifakı, seçim, sandık, sandık güvenliği