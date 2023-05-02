Optimar'ın seçim anketi: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 4 puanlık fark var

"Bu seçimlerde Türkiye, Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu açıkladığı çıkışı ile, ilk kez mezhep siyaseti ile tanıştı. HDP nedeniyle zaten etnik kökenli siyaset gündemdeydi. Ancak bu sadece PKK’nın siyasi uzantısı olan partiler tarafından kullanılan bir karttı. Kılıçdaroğlu bu seçimde hem etnik hem de mezhep siyasetine soyundu. Ankete dönecek olursak Optimar, kamuoyu araştırmasında Türkiye’de Alevi sorunu olup olmadığını sormuş. Ankete katılanların ezici bir çoğunluğu Alevi sorunu olduğuna inanmıyor. Ankete katılanların yüzde 79.6’sı Türkiye’de bir Alevi sorunu olmadığı görüşünde. “Evet Alevi sorunu var” diyenlerin oranı ise yüzde 20.4 çıkıyor.



Optimar’ın “Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosunu nasıl karşıladınız?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 61’i olumlu derken, olumsuz diyenlerin oranı yüzde 29.2 çıkıyor. Yüzde 9.8’lik bir kesim ise cevap vermemeyi tercih etmiş durumda. Bu videonun, Alevi vatandaşların oy verme davranışlarına etkisi de sorulmuş. “Etkili olur” diyenlerin oranı yüzde 56.2 çıkarken, yüzde 43.8’lik bir kesim ise etkisi olmayacağı görüşünde.



Etnik ve mezhep siyasetinin tehlikeli olduğu inancındayım. Etnik ve mezhep siyasetinin Irak ve Suriye’yi ne hale getirdiğini görüp ürküyorum. Türkiye elbette ki bu tuzakları aşacak olgunluğa sahip ama üç beş oy uğruna Türkiye’nin fay hatlarını harekete geçirmeyi yanlış buluyorum. Kılıçdaroğlu, “Ben Aleviyim” dedi, Davutoğlu, “Ben Sünniyim” diye çıkış yaptı. PKK şeflerinden Bese Hozat ise bu seçimi Kerbela olayına ve rakiplerini Muaviye’ye benzetti. Siz bu kapıyı açarsanız bir sonraki seçim kampanyasının nelerin üzerine oturtulacağını ise düşünmek bile istemiyorum."