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https://sputniknews.com.tr/20230502/met-galaya-efsane-modaci-karl-lagerfeldin-kedisi-damga-vurdu-1070471833.html
Met Gala'ya efsane modacı Karl Lagerfeld'in kedisi damga vurdu
Met Gala'ya efsane modacı Karl Lagerfeld'in kedisi damga vurdu
85 yaşında hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette, Met Gala etkinliğinde unutulmadı. Şarkıcı Doja Cat ve oyuncu Jared Leto, etkinlik... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:14+0300
2023-05-02T11:25+0300
yaşam
karl lagerfeld
met gala
moda
kedi
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Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala'nın kırmızı halısına bu yıl dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kedisi damga vurdu.ABD'li ünlü şarkıcı Doja Cat ve aktör Jared Leto, etkinlikte, 85 yaşında hayatını kaybeden moda efsanesi Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette gibi giyindi. Kedi kulaklarıyla birlikte gümüş kapüşonlu bir Oscar de la Renta elbisesi Grammy ödüllü rapçi Doja Cat'in tırnaklarındaki keskin pençeler dikkat çekti.Doja Cat, La La Anthony ile Vogue'un kırmızı halı canlı yayınında verdiği demeçte, cümlelerini birkaç kez miyavlayarak noktaladı.Dakikalar sonra kırmızı halıya gelen Leto'nun ise tepeden tırnağa bir kedi kostümü içinde olduğu görüldü. İlk olarak kafasını da kedi maskesiyle kapatan Leto, röportaj ve çekim sırasında maskesini kaldırdı. El çantalarında da Choupette izi Diğer konuklar ise Choupette'i daha sade şekilde andı. ABD'li şarkıcı Janelle Monae, Choupette şeklinde bir el çantasıyla katılım gösterdi.Aktris Chloe Fineman de Judith Leiber imzalı Choupette şeklindeki göz kamaştırıcı pembe bir çanta ile kırmızı halıda boy gösterdi. 11 yaşındaki kedi Choupette'in, sahibi Lagerfeld için ne kadar önemli olduğu biliniyor. Öyle ki, Lagerfeld mirasının büyük bir kısmını kedisine bağışlamıştı. Choupette'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda da, "Aramızdan ayrıldığından beri her gün babama şükranlarımızı sunuyoruz ve ona bir gün daha adandığını görmek bizi çok duygulandırdı" ifadeleri yer aldı.Choupette'in servetiChanel'in yaratıcı direktörü modacı Karl Lagerfeld milyonlarca sterlinlik servet bıraktığı Choupette’in, dünyanın en zengin kedisi olarak Paris’te iki bakıcı ve korumayla yaşadığı ortaya çıkmıştı.Sağlığında kedisine aşık olduğunu, günde 50 fotoğrafını çektiğini, hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Chanel’in tasarımcısı Lagerfeld’in 200 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Choupette bıraktığı anlaşılmıştı.Lagerfeld'in ölümüFransız moda evi Chanel'in efsane sanat direktörü olan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld, 19 Şubat 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti.Son derece üretken ve yaratıcı bir tasarımcı olarak bilinen Lagerfeld'in moda sektörü üzerindeki etkisi çok büyüktü. Meslektaşları ona 'Kayzer' lakabını takmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/pariste-hayvan-kostumlu-defile-tepki-cekti-1066124550.html
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karl lagerfeld, met gala, moda, kedi
karl lagerfeld, met gala, moda, kedi

Met Gala'ya efsane modacı Karl Lagerfeld'in kedisi damga vurdu

11:14 02.05.2023 (güncellendi: 11:25 02.05.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISS85 yaşında hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette, Met Gala etkinliğinde unutulmadı. Şarkıcı Doja Cat ve oyuncu Jared Leto, etkinlik için Lagerfeld'in kedisi gibi giyindi.
85 yaşında hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette, Met Gala etkinliğinde unutulmadı. Şarkıcı Doja Cat ve oyuncu Jared Leto, etkinlik için Lagerfeld'in kedisi gibi giyindi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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85 yaşında hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette, Met Gala etkinliğinde unutulmadı. Şarkıcı Doja Cat ve oyuncu Jared Leto, etkinlik için Lagerfeld'in kedisi gibi giyindi.
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala'nın kırmızı halısına bu yıl dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kedisi damga vurdu.
ABD'li ünlü şarkıcı Doja Cat ve aktör Jared Leto, etkinlikte, 85 yaşında hayatını kaybeden moda efsanesi Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette gibi giyindi.
Kedi kulaklarıyla birlikte gümüş kapüşonlu bir Oscar de la Renta elbisesi Grammy ödüllü rapçi Doja Cat'in tırnaklarındaki keskin pençeler dikkat çekti.
Doja Cat, La La Anthony ile Vogue'un kırmızı halı canlı yayınında verdiği demeçte, cümlelerini birkaç kez miyavlayarak noktaladı.
Dakikalar sonra kırmızı halıya gelen Leto'nun ise tepeden tırnağa bir kedi kostümü içinde olduğu görüldü. İlk olarak kafasını da kedi maskesiyle kapatan Leto, röportaj ve çekim sırasında maskesini kaldırdı.

El çantalarında da Choupette izi

Diğer konuklar ise Choupette'i daha sade şekilde andı. ABD'li şarkıcı Janelle Monae, Choupette şeklinde bir el çantasıyla katılım gösterdi.
Aktris Chloe Fineman de Judith Leiber imzalı Choupette şeklindeki göz kamaştırıcı pembe bir çanta ile kırmızı halıda boy gösterdi.
11 yaşındaki kedi Choupette'in, sahibi Lagerfeld için ne kadar önemli olduğu biliniyor. Öyle ki, Lagerfeld mirasının büyük bir kısmını kedisine bağışlamıştı.
Choupette'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda da, "Aramızdan ayrıldığından beri her gün babama şükranlarımızı sunuyoruz ve ona bir gün daha adandığını görmek bizi çok duygulandırdı" ifadeleri yer aldı.

Choupette'in serveti

Chanel'in yaratıcı direktörü modacı Karl Lagerfeld milyonlarca sterlinlik servet bıraktığı Choupette’in, dünyanın en zengin kedisi olarak Paris’te iki bakıcı ve korumayla yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Sağlığında kedisine aşık olduğunu, günde 50 fotoğrafını çektiğini, hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Chanel’in tasarımcısı Lagerfeld’in 200 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Choupette bıraktığı anlaşılmıştı.

Lagerfeld'in ölümü

Fransız moda evi Chanel'in efsane sanat direktörü olan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld, 19 Şubat 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Son derece üretken ve yaratıcı bir tasarımcı olarak bilinen Lagerfeld'in moda sektörü üzerindeki etkisi çok büyüktü. Meslektaşları ona 'Kayzer' lakabını takmıştı.
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