https://sputniknews.com.tr/20230124/pariste-hayvan-kostumlu-defile-tepki-cekti-1066124550.html

Paris'te hayvan kostümlü defile tepki çekti

Paris'te hayvan kostümlü defile tepki çekti

Fransa'nın başkenti Paris'teki defilede aralarında Naomi Campbell, Irina Shayk gibi tanınmış mankenlerin hayvan başlarıyla süslenmiş elbiselerle podyumda... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T17:53+0300

2023-01-24T17:53+0300

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yaşam

paris

defile

hayvan

kostüm

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Fransız haber sitesi 20 Minutes'ün haberine göre, hayvan hakları savunucusu PETA örgütü, Paris'te İtalyan moda evi Schiaparelli'nin defilesinde, mankenlerin yapay hayvan başlı kostümlerle podyumda yürümesini kınadı.PETA'dan yapılan açıklamada, Schiaparelli'nin 'hiçbir hayvanın yaralanmadığına ilişkin savunmasının gerçeği yansıtmadığı' belirtildi.Bu tasarımların macera için yapılan avcılığa özendirdiği aktarılan açıklamada, elbiselerde kullanılan ipek ve yünlü kumaş için ipek böceklerinin canlı canlı haşlandığı ve koyunların yünleri için sömürüldüğü ifade edildi.Paris'te dün yapılan defileye ilişkin yayımlanan görüntülerde, mankenlerden Shayk sağ omuzunda yapay aslan başıyla podyuma çıkarken, Campbell de sol omuzunda yapay kurt başıyla yürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20211029/pariste-cikolatadan-elbiselerle-defile-1050296718.html

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paris, defile, hayvan, kostüm