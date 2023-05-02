https://sputniknews.com.tr/20230502/melek-mosso-10-yasinda-kadindim-ben-cocuk-degildim-1070493577.html

Melek Mosso: 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim

Melek Mosso: 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim

Şarkıcı Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. "Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T15:29+0300

2023-05-02T15:29+0300

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yaşam

türkiye

şarkıcı

melek mosso

kadın

çocuk

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Şarkıcı Melek Mosso, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları Ceyda Düvenci'nin programında anlattı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü anlatan Mosso, "Hiçbir zaman çocuk olmadım ben" dedi ve şu şekilde devam etti:'Anneme dayakları anlattım'Annesinin çözümsüz kaldığını belirten Melek Mosso, "Anneme 'Ben Süleyman'a bakarım, bizi çok dövüyor, aç bırakıyor' dedim. Annem çok ağladı, çok üzüldü. Ne yapacağını bilemedi, imkansızlıklar var. Annemin iki çocuğu var, işe gitmek zorunda. Annem de 'Tamam' dedi, beni en çok büyüten şeylerden biri işte. Kadın çözümsüzlüğün içinde, akrabalara koşuyor, akrabalar bize bakmıyor, komşu 'Ben bakamam' diyor. Ben evde kardeşime bakmaya başladım" ifadelerini kullandı.'10 yaşında kadın, anne oldum'Çocukluğunda yaşadığı travmaları anlatan Mosso, "Yedi yaşında kardeşine bakan kız, sonra evi temizlemeye başladı, sonra yemek yapmaya başladı; kardeşi hasta olduğunda bakıyor, dışarıda olduğunda arayıp buluyor. Hatırladığım şeyler çok ama bazılarını hatırlamak istemediğim için hafızamdan silmişim. 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim. 10 yaşında kadın oldum, anne oldum. Çocukluğumun travmalarını sonradan tamir etmeye çalıştım, hala çalışıyorum, kırık dökük; yaraları var. Herkesin olduğu kadar ama benimki daha zordu." ifadelerini de kullandı.

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türkiye, şarkıcı, melek mosso, kadın, çocuk