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https://sputniknews.com.tr/20230502/melek-mosso-10-yasinda-kadindim-ben-cocuk-degildim-1070493577.html
Melek Mosso: 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim
Melek Mosso: 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim
Şarkıcı Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. "Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:29+0300
2023-05-02T15:29+0300
yaşam
türkiye
şarkıcı
melek mosso
kadın
çocuk
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Şarkıcı Melek Mosso, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları Ceyda Düvenci'nin programında anlattı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü anlatan Mosso, "Hiçbir zaman çocuk olmadım ben" dedi ve şu şekilde devam etti:'Anneme dayakları anlattım'Annesinin çözümsüz kaldığını belirten Melek Mosso, "Anneme 'Ben Süleyman'a bakarım, bizi çok dövüyor, aç bırakıyor' dedim. Annem çok ağladı, çok üzüldü. Ne yapacağını bilemedi, imkansızlıklar var. Annemin iki çocuğu var, işe gitmek zorunda. Annem de 'Tamam' dedi, beni en çok büyüten şeylerden biri işte. Kadın çözümsüzlüğün içinde, akrabalara koşuyor, akrabalar bize bakmıyor, komşu 'Ben bakamam' diyor. Ben evde kardeşime bakmaya başladım" ifadelerini kullandı.'10 yaşında kadın, anne oldum'Çocukluğunda yaşadığı travmaları anlatan Mosso, "Yedi yaşında kardeşine bakan kız, sonra evi temizlemeye başladı, sonra yemek yapmaya başladı; kardeşi hasta olduğunda bakıyor, dışarıda olduğunda arayıp buluyor. Hatırladığım şeyler çok ama bazılarını hatırlamak istemediğim için hafızamdan silmişim. 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim. 10 yaşında kadın oldum, anne oldum. Çocukluğumun travmalarını sonradan tamir etmeye çalıştım, hala çalışıyorum, kırık dökük; yaraları var. Herkesin olduğu kadar ama benimki daha zordu." ifadelerini de kullandı.
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türkiye, şarkıcı, melek mosso, kadın, çocuk
türkiye, şarkıcı, melek mosso, kadın, çocuk

Melek Mosso: 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim

15:29 02.05.2023
© İHAMelek Mosso
Melek Mosso - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA
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Şarkıcı Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. "Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim" diyen ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı zor günleri anlattı.
Şarkıcı Melek Mosso, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları Ceyda Düvenci'nin programında anlattı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü anlatan Mosso, "Hiçbir zaman çocuk olmadım ben" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Kardeşimi ben büyüttüm. Annemle babam çalışıyordu. Hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Keşke o kadar çabuk büyümeseydim. Ben yedi yaşında büyüdüm. Denizli'ye taşındığımızda beş yaşındaydım, bakıcı bakıcı geziyorduk annemle babam çalıştığı için. Bir gün bakıcının kızı, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. Kadın zaten bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu. Şu an o yıllarımla barıştım ama aklıma gelen ilk şey kardeşime zarar verilmiş olması, birinin beni dövmesi, kardeşimi dövmesi ve odaya kilitliyor. Ne bir su var, ne tuvalet var ve seni bırakıp gezmeye gidiyor. İnsanca bir davranış değil, korkunç. Hatırladığım en kötü anım bu."

'Anneme dayakları anlattım'

Annesinin çözümsüz kaldığını belirten Melek Mosso, "Anneme 'Ben Süleyman'a bakarım, bizi çok dövüyor, aç bırakıyor' dedim. Annem çok ağladı, çok üzüldü. Ne yapacağını bilemedi, imkansızlıklar var. Annemin iki çocuğu var, işe gitmek zorunda. Annem de 'Tamam' dedi, beni en çok büyüten şeylerden biri işte. Kadın çözümsüzlüğün içinde, akrabalara koşuyor, akrabalar bize bakmıyor, komşu 'Ben bakamam' diyor. Ben evde kardeşime bakmaya başladım" ifadelerini kullandı.

'10 yaşında kadın, anne oldum'

Çocukluğunda yaşadığı travmaları anlatan Mosso, "Yedi yaşında kardeşine bakan kız, sonra evi temizlemeye başladı, sonra yemek yapmaya başladı; kardeşi hasta olduğunda bakıyor, dışarıda olduğunda arayıp buluyor. Hatırladığım şeyler çok ama bazılarını hatırlamak istemediğim için hafızamdan silmişim. 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim. 10 yaşında kadın oldum, anne oldum. Çocukluğumun travmalarını sonradan tamir etmeye çalıştım, hala çalışıyorum, kırık dökük; yaraları var. Herkesin olduğu kadar ama benimki daha zordu." ifadelerini de kullandı.
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