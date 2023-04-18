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https://sputniknews.com.tr/20230418/tramvayda-elle-taciz-iddiasina-tutuklama-1069844806.html
'Tramvayda elle taciz' iddiasına tutuklama
'Tramvayda elle taciz' iddiasına tutuklama
Samsun'da tramvayda bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:05+0300
2023-04-18T14:05+0300
türkiye
samsun
tramvay
erkek
kadın
taciz
tutuklama
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesinden İlkadım ilçesi istikametine seyir halinde olan tramvayda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ü. adlı kadın tramvayda yolculuk esnasında bir kişinin elle birkaç kez kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. N.Ü.'yü taciz ettiği iddia edilen F.F.G. çevredekiler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.Mağdur N.Ü. adlı kadın kendisini taciz eden şahıstan şikayetçi olarak, "Tramvayda şahsın sol koluyla kalçama dokunduğunu hissettim. 'Kusura bakma' dedi. Daha sonra aynı şey birkaç kez daha olunca taciz ettiğini anladım. Daha sonra şahıs tramvaydan indi. Yanıma bir erkek ve bayan şahıs gelip 'seni taciz etti, biz gördük' dediler. Şahıs tramvaya yeniden bindi. Vatandaşlar olayı tramvay istasyonundaki güvenlikçilere haber verdi. Şahıs kaçtı. Bir vatandaş şahsı kovalamaca sonucu yakalayıp polise teslim etti. Şikayetçiyim" dedi.Polis tarafından gözaltına alınan F.F.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Tramvay aşırı kalabalıktı. Popom, dizim veya elim N.Ü. adlı kadına değmiş olabilir. Bunu bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben elimin veya herhangi bir yerimin değmiş olabileceğini fark etmedim. Suçsuzum" şeklinde konuştu.Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.F.G. çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/taciz-iddiasiyla-yargilanan-mehmet-ali-erbile-4-ay-15-gun-hapis-cezasi-1067663095.html
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samsun, tramvay, erkek, kadın, taciz, tutuklama
samsun, tramvay, erkek, kadın, taciz, tutuklama

'Tramvayda elle taciz' iddiasına tutuklama

14:05 18.04.2023
© Fotoğraf : Samsun Büyükşehir BelediyesiSamsun - Tramvay
Samsun - Tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Fotoğraf : Samsun Büyükşehir Belediyesi
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Samsun'da tramvayda bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinden İlkadım ilçesi istikametine seyir halinde olan tramvayda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ü. adlı kadın tramvayda yolculuk esnasında bir kişinin elle birkaç kez kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
N.Ü.'yü taciz ettiği iddia edilen F.F.G. çevredekiler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Mağdur N.Ü. adlı kadın kendisini taciz eden şahıstan şikayetçi olarak, "Tramvayda şahsın sol koluyla kalçama dokunduğunu hissettim. 'Kusura bakma' dedi. Daha sonra aynı şey birkaç kez daha olunca taciz ettiğini anladım. Daha sonra şahıs tramvaydan indi. Yanıma bir erkek ve bayan şahıs gelip 'seni taciz etti, biz gördük' dediler. Şahıs tramvaya yeniden bindi. Vatandaşlar olayı tramvay istasyonundaki güvenlikçilere haber verdi. Şahıs kaçtı. Bir vatandaş şahsı kovalamaca sonucu yakalayıp polise teslim etti. Şikayetçiyim" dedi.
Polis tarafından gözaltına alınan F.F.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Tramvay aşırı kalabalıktı. Popom, dizim veya elim N.Ü. adlı kadına değmiş olabilir. Bunu bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben elimin veya herhangi bir yerimin değmiş olabileceğini fark etmedim. Suçsuzum" şeklinde konuştu.
Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.F.G. çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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