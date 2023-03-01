https://sputniknews.com.tr/20230301/taciz-iddiasiyla-yargilanan-mehmet-ali-erbile-4-ay-15-gun-hapis-cezasi-1067663095.html

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T16:10+0300

2023-03-01T16:10+0300

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mehmet ali erbil

hapis cezası

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Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. ‘Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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mehmet ali erbil , hapis cezası