https://sputniknews.com.tr/20230203/mehmet-ali-erbilin-taciz-davasinda-mutalaa-7-yil-3-ay-hapis-istemi-1066535393.html

Mehmet Ali Erbil'in taciz davasında mütalaa: 7 yıl 3 ay hapis istemi

Mehmet Ali Erbil'in taciz davasında mütalaa: 7 yıl 3 ay hapis istemi

Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil’in 7 yıl 3 aya... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T15:19+0300

2023-02-03T15:19+0300

2023-02-03T15:22+0300

mehmet ali erbil

hapis istemi

taciz

yaşam

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Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen sunucu Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.Savcı mütalaasını açıkladıCumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil’in, ’zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’ ve ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçlarından toplamda 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı karar için 10 Şubat tarihine erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20220917/mehmet-ali-erbilden-ece-ronaya-suc-duyurusu-sayginligimi-zedeledi--1061306369.html

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mehmet ali erbil , hapis istemi, taciz