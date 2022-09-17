https://sputniknews.com.tr/20220917/mehmet-ali-erbilden-ece-ronaya-suc-duyurusu-sayginligimi-zedeledi--1061306369.html

Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a suç duyurusu: 'Saygınlığımı zedeledi'

Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a suç duyurusu: 'Saygınlığımı zedeledi'

Şovmen Mehmet Ali Erbil, taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay’la yeniden mahkemelik oldu. Ronay’ın kendisine ‘dilenci’ dediğini... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T10:03+0300

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Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay hakkında bulunduğu suç duyurusuna göre, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada espri amaçlı takipçilerinden hediye istedi. Ronay da sosyal medya hesabında Erbil için "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" şeklinde yorum yaptı.Ronay, 2021'in Ekim ayında klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, ünlü komedyen ise "Bu kız beni reklam için kullanıyor. Ben kimseyi taciz etmedim. Z kuşağının tuzağına düştüm" demişti.İkili arasındaki olaylar 2021'de başladıSosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile yazışmalarını yayınlayan Ronay ise yaşananları anlatarak, "Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" demişti.Ece Ronay'ın bu iddialarının ardından sessizliğini bozan Erbil, suçlamalara şu şekilde cevap vermişti:

https://sputniknews.com.tr/20220917/ingiliz-milletler-toplulugu-uyesi-bahamalarin-basbakani-davis-monarsi-tartismalari-baslayabilir-1061306041.html

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