https://sputniknews.com.tr/20220917/ingiliz-milletler-toplulugu-uyesi-bahamalarin-basbakani-davis-monarsi-tartismalari-baslayabilir-1061306041.html
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Davis: Monarşi tartışmaları başlayabilir
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Davis: Monarşi tartışmaları başlayabilir
Karayipler'de yer alan Bahamalar'ın Başbakanı Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T09:53+0300
2022-09-17T09:53+0300
2022-09-17T09:53+0300
dünya
kraliçe 2. elizabeth
prens charles
kral 3. charles
ingiliz milletler topluluğu
birleşik krallık
bahamalar
ingiltere
yas
ulusal yas
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İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Philip Davis, parlamentoda yaptığı konuşmasında 'monarşiye' yönelik açıklamalarda bulundu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatından sonra Bahamalar'ın monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Davis, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti. Bahama Chronicle'ın haberine göre, Davis'in parlamentoda yaptığı konuşma, geçen hafta gazetecilere Bahamalar'ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemesinin ardından geldi.'Hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır'Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydederek, "Burada Bahamalar'da hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır. Monarşi, kurumsal olarak bu adaların ilk kez İngiliz kolonisi haline geldiği 1718'e kadar ve anayasal olarak ülkemizin bağımsız ve egemen bir ulus haline geldiği 1973'ten bu yana ulusal yaşantımızın temelinin bir parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.2. Elizabeth'in 1966, 1977, 1985 ve 1994'te Bahamalar'a dört resmi ziyarette bulunduğunu anlatan Davis, ülkenin '2. Elizabeth çağından' ilerlediğini ve Birleşik Krallık ile ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini umduğunu söyledi.Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin devlet başkanı, İngiliz kralı veya kraliçesi olup kral veya kraliçe, Bahamalar'da genel valiyle temsil edilmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20220913/suudi-arabistan-kralice-2-elizabeth-icin-umreye-gelen-adami-gozaltina-aldi-1061128483.html
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kraliçe 2. elizabeth, prens charles, kral 3. charles, ingiliz milletler topluluğu, birleşik krallık, bahamalar, ingiltere, yas, ulusal yas, milli yas, cenaze töreni, philip davis, monarşi, krallık, kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Davis: Monarşi tartışmaları başlayabilir
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Karayipler'de yer alan Bahamalar'ın Başbakanı Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını belirterek, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğini söyledi.
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Philip Davis, parlamentoda yaptığı konuşmasında 'monarşiye' yönelik açıklamalarda bulundu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatından sonra Bahamalar'ın monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Davis, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti. Bahama Chronicle'ın haberine göre, Davis'in parlamentoda yaptığı konuşma, geçen hafta gazetecilere Bahamalar'ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemesinin ardından geldi.
'Hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır'
Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydederek, "Burada Bahamalar'da hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır. Monarşi, kurumsal olarak bu adaların ilk kez İngiliz kolonisi haline geldiği 1718'e kadar ve anayasal olarak ülkemizin bağımsız ve egemen bir ulus haline geldiği 1973'ten bu yana ulusal yaşantımızın temelinin bir parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.
2. Elizabeth'in 1966, 1977, 1985 ve 1994'te Bahamalar'a dört resmi ziyarette bulunduğunu anlatan Davis, ülkenin '2. Elizabeth çağından' ilerlediğini ve Birleşik Krallık ile ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini umduğunu söyledi.
Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin devlet başkanı, İngiliz kralı veya kraliçesi olup kral veya kraliçe, Bahamalar'da genel valiyle temsil edilmektedir.