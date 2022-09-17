https://sputniknews.com.tr/20220917/ingiliz-milletler-toplulugu-uyesi-bahamalarin-basbakani-davis-monarsi-tartismalari-baslayabilir-1061306041.html

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Davis: Monarşi tartışmaları başlayabilir

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Davis: Monarşi tartışmaları başlayabilir

Karayipler'de yer alan Bahamalar'ın Başbakanı Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T09:53+0300

2022-09-17T09:53+0300

2022-09-17T09:53+0300

dünya

kraliçe 2. elizabeth

prens charles

kral 3. charles

ingiliz milletler topluluğu

birleşik krallık

bahamalar

ingiltere

yas

ulusal yas

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İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Bahamalar'ın Başbakanı Philip Davis, parlamentoda yaptığı konuşmasında 'monarşiye' yönelik açıklamalarda bulundu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatından sonra Bahamalar'ın monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Davis, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti. Bahama Chronicle'ın haberine göre, Davis'in parlamentoda yaptığı konuşma, geçen hafta gazetecilere Bahamalar'ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemesinin ardından geldi.'Hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır'Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydederek, "Burada Bahamalar'da hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır. Monarşi, kurumsal olarak bu adaların ilk kez İngiliz kolonisi haline geldiği 1718'e kadar ve anayasal olarak ülkemizin bağımsız ve egemen bir ulus haline geldiği 1973'ten bu yana ulusal yaşantımızın temelinin bir parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.2. Elizabeth'in 1966, 1977, 1985 ve 1994'te Bahamalar'a dört resmi ziyarette bulunduğunu anlatan Davis, ülkenin '2. Elizabeth çağından' ilerlediğini ve Birleşik Krallık ile ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini umduğunu söyledi.Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin devlet başkanı, İngiliz kralı veya kraliçesi olup kral veya kraliçe, Bahamalar'da genel valiyle temsil edilmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20220913/suudi-arabistan-kralice-2-elizabeth-icin-umreye-gelen-adami-gozaltina-aldi-1061128483.html

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