https://sputniknews.com.tr/20230502/kanada-basbakanina-cakil-tasi-firlatmisti-30-gune-kadar-hapsi-isteniyor-1070490031.html
Kanada Başbakanı'na çakıl taşı fırlatmıştı: 30 güne kadar hapsi isteniyor
Kanada Başbakanı'na çakıl taşı fırlatmıştı: 30 güne kadar hapsi isteniyor
Kanada Başbakanı Trudeau'ya çakıl taşı fırlatan protestocu, 30 güne kadar hapis istemiyle yargılanacak. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:49+0300
2023-05-02T14:49+0300
2023-05-02T14:55+0300
dünya
kanada
justin trudeau
çakıl
taş
eylem
protesto
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2021'de seçim kampanyası etkinliği sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya çakıl taşı fırlatan protestocu Shane Marshall'ın 30 gün hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.Ülke basınında pazartesi günü çıkan haberlere göre, kraliyet avukatı Jeremy Carnegie, Marshall'ın eylemlerinin sadece Trudeau'ya değil, 'Kanada demokrasisine yönelik bir saldırı' olduğu için 30 gün hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Carnegie'nin talebinin, benzer girişimlerde bulunabilecek diğer kişileri 'caydırma amacı' taşıdığı düşünülüyor.Carnegie'nin raporunda, ülkenin siyasi söylemindeki nefreti dizginlemek için Marshall'ı hapis cezasına çarptırmak gerektiği belirtiliyor.Sanık avukatı Luke Reidy ise Marshall'ın davranışından duyduğu üzüntüyü belirterek, müvekkilinin 'öfke kontrolü sorunları' yaşadığını dile getirdi.Reidy, 30 gün hapis cezası yerine, 26 yaşındaki Marshall'ın zorunlu kamu hizmeti ile bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.Mart ayında ortak saldırı suçunu kabul eden Marshall'ın davasının önümüzdeki hafta karara bağlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/macrona-orta-parmak-isareti-yapan-uc-protestocu-icin-hapis-cezasi-istenildi-1070310189.html
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kanada, justin trudeau, çakıl, taş, eylem, protesto, hapis
kanada, justin trudeau, çakıl, taş, eylem, protesto, hapis
Kanada Başbakanı'na çakıl taşı fırlatmıştı: 30 güne kadar hapsi isteniyor
14:49 02.05.2023 (güncellendi: 14:55 02.05.2023) Abone ol
Kanada Başbakanı Trudeau'ya çakıl taşı fırlatan protestocu, 30 güne kadar hapis istemiyle yargılanacak.
2021'de seçim kampanyası etkinliği sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya çakıl taşı fırlatan protestocu Shane Marshall'ın 30 gün hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.
Ülke basınında pazartesi günü çıkan haberlere göre, kraliyet avukatı Jeremy Carnegie, Marshall'ın eylemlerinin sadece Trudeau'ya değil, 'Kanada demokrasisine yönelik bir saldırı' olduğu için 30 gün hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Carnegie'nin talebinin, benzer girişimlerde bulunabilecek diğer kişileri 'caydırma amacı' taşıdığı düşünülüyor.
Carnegie'nin raporunda, ülkenin siyasi söylemindeki nefreti dizginlemek için Marshall'ı hapis cezasına çarptırmak gerektiği belirtiliyor.
Sanık avukatı Luke Reidy ise Marshall'ın davranışından duyduğu üzüntüyü belirterek, müvekkilinin 'öfke kontrolü sorunları' yaşadığını dile getirdi.
Reidy, 30 gün hapis cezası yerine, 26 yaşındaki Marshall'ın zorunlu kamu hizmeti ile bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.
Mart ayında ortak saldırı suçunu kabul eden Marshall'ın davasının önümüzdeki hafta karara bağlanması bekleniyor.