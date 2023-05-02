https://sputniknews.com.tr/20230502/kanada-basbakanina-cakil-tasi-firlatmisti-30-gune-kadar-hapsi-isteniyor-1070490031.html

Kanada Başbakanı'na çakıl taşı fırlatmıştı: 30 güne kadar hapsi isteniyor

Kanada Başbakanı'na çakıl taşı fırlatmıştı: 30 güne kadar hapsi isteniyor

Kanada Başbakanı Trudeau'ya çakıl taşı fırlatan protestocu, 30 güne kadar hapis istemiyle yargılanacak. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:49+0300

2023-05-02T14:49+0300

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dünya

kanada

justin trudeau

çakıl

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eylem

protesto

hapis

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2021'de seçim kampanyası etkinliği sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya çakıl taşı fırlatan protestocu Shane Marshall'ın 30 gün hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.Ülke basınında pazartesi günü çıkan haberlere göre, kraliyet avukatı Jeremy Carnegie, Marshall'ın eylemlerinin sadece Trudeau'ya değil, 'Kanada demokrasisine yönelik bir saldırı' olduğu için 30 gün hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Carnegie'nin talebinin, benzer girişimlerde bulunabilecek diğer kişileri 'caydırma amacı' taşıdığı düşünülüyor.Carnegie'nin raporunda, ülkenin siyasi söylemindeki nefreti dizginlemek için Marshall'ı hapis cezasına çarptırmak gerektiği belirtiliyor.Sanık avukatı Luke Reidy ise Marshall'ın davranışından duyduğu üzüntüyü belirterek, müvekkilinin 'öfke kontrolü sorunları' yaşadığını dile getirdi.Reidy, 30 gün hapis cezası yerine, 26 yaşındaki Marshall'ın zorunlu kamu hizmeti ile bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.Mart ayında ortak saldırı suçunu kabul eden Marshall'ın davasının önümüzdeki hafta karara bağlanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230428/macrona-orta-parmak-isareti-yapan-uc-protestocu-icin-hapis-cezasi-istenildi-1070310189.html

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