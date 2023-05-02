https://sputniknews.com.tr/20230502/japonyada-rontgencilige-karsi-yasa-tasarisi-hapis-cezasi-geliyor-1070483010.html
Japonya'da röntgenciliğe karşı yasa tasarısı: Hapis cezası geliyor
Japonya'da röntgenciliğe karşı yasa tasarısı: Hapis cezası geliyor
Japonya, 'röntgenciliğe' karşı yasa tasarısı ile etek altı görüntülerin ve cinsel eylemlerin gizlice kayda alınması alınması gibi eylemleri yasaklıyor. Yeni... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:25+0300
2023-05-02T13:25+0300
2023-05-02T13:26+0300
dünya
japonya
yasa
röntgen
cinsel istismar
yasa
asya & pasifik
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Japonya'da hükümet, yeni bir yasa tasarısı ile tecavüzün ve cinsel suçların tanımını genişletmeyi planlıyor.Tasarı, birinin rızası olmadan cinsel organının fotoğrafının çekilmesini, dağıtılmasını ve bulundurulmasını açıkça yasaklıyor.Çocukların 'haklı bir sebep olmaksızın' müstehcen şekilde kayda alınmasını da yasaklayan tasarı, gizlice 'etek altı' diye tabir edilen görüntüleri çekme eylemini de suç sayıyor. Japonya'da çocuk modeller -çoğunlukla kızlar- rutin olarak 'cinsellik içerecek şekilde' tasvir ediliyor. Örneğin, bazı çocuklardan iç çamaşırlarıyla veya mayolarla poz vermeleri isteniyor.Yerel basında çıkan haberlere göre, sporcuların spor kıyafetleri içindeki fotoğrafları da bazen cinsel veya kötü niyetli amaçlarla kullanılıyor.Tasarıya göre suçlu bulunanlar, 3 yıla kadar hapis veya 3 milyon Japon yenine kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.Reformların bu yıl Haziran ayında hayata geçmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/dudagindan-optugu-kucuk-cocuga-dilimi-em-diyen-dalay-lama-tepkilerin-uzerine-ozur-diledi-1069465234.html
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japonya, yasa, röntgen, cinsel istismar, yasa, asya & pasifik
japonya, yasa, röntgen, cinsel istismar, yasa, asya & pasifik
Japonya'da röntgenciliğe karşı yasa tasarısı: Hapis cezası geliyor
13:25 02.05.2023 (güncellendi: 13:26 02.05.2023) Abone ol
Japonya, 'röntgenciliğe' karşı yasa tasarısı ile etek altı görüntülerin ve cinsel eylemlerin gizlice kayda alınması alınması gibi eylemleri yasaklıyor. Yeni tasarıya göre suçlu bulunanlar 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
Japonya'da hükümet, yeni bir yasa tasarısı ile tecavüzün ve cinsel suçların tanımını genişletmeyi planlıyor.
Tasarı, birinin rızası olmadan cinsel organının fotoğrafının çekilmesini, dağıtılmasını ve bulundurulmasını açıkça yasaklıyor.
Çocukların 'haklı bir sebep olmaksızın' müstehcen şekilde kayda alınmasını da yasaklayan tasarı, gizlice 'etek altı' diye tabir edilen görüntüleri çekme eylemini de suç sayıyor.
Japonya'da çocuk modeller -çoğunlukla kızlar- rutin olarak 'cinsellik içerecek şekilde' tasvir ediliyor. Örneğin, bazı çocuklardan iç çamaşırlarıyla veya mayolarla poz vermeleri isteniyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, sporcuların spor kıyafetleri içindeki fotoğrafları da bazen cinsel veya kötü niyetli amaçlarla kullanılıyor.
Tasarıya göre suçlu bulunanlar, 3 yıla kadar hapis veya 3 milyon Japon yenine kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Reformların bu yıl Haziran ayında hayata geçmesi bekleniyor.