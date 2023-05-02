https://sputniknews.com.tr/20230502/jahrein-secimde-kime-oy-verecegini-acikladi-muharrem-inceden-sogudum-1070470819.html

Jahrein seçimde kime oy vereceğini açıkladı: 'Muharrem İnce’den soğudum'

Jahrein seçimde kime oy vereceğini açıkladı: 'Muharrem İnce’den soğudum'

Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), bir süre önce desteklediğini belirttiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'soğuduğunu' ve artık... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T09:43+0300

2023-05-02T09:43+0300

2023-05-02T09:43+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

jahrein

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

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Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi desteklediğini açıklamıştı.Jahrein yeni bir videolu paylaşımda bulundu. 'Muharrem İnce'den soğuduğunu' açıklayan Jahrein, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti ve "Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/jahreinden-irfan-degirmenciye-terbiyesiz-herif-gelecegimiz-mamanizdan-ve-koltugunuzdan-onemli-1067801430.html

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türkiye, seçim, jahrein, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince