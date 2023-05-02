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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/jahrein-secimde-kime-oy-verecegini-acikladi-muharrem-inceden-sogudum-1070470819.html
Jahrein seçimde kime oy vereceğini açıkladı: 'Muharrem İnce’den soğudum'
Jahrein seçimde kime oy vereceğini açıkladı: 'Muharrem İnce’den soğudum'
Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), bir süre önce desteklediğini belirttiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'soğuduğunu' ve artık... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T09:43+0300
2023-05-02T09:43+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
jahrein
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
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Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi desteklediğini açıklamıştı.Jahrein yeni bir videolu paylaşımda bulundu. 'Muharrem İnce'den soğuduğunu' açıklayan Jahrein, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti ve "Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/jahreinden-irfan-degirmenciye-terbiyesiz-herif-gelecegimiz-mamanizdan-ve-koltugunuzdan-onemli-1067801430.html
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türkiye, seçim, jahrein, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince
türkiye, seçim, jahrein, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince

Jahrein seçimde kime oy vereceğini açıkladı: 'Muharrem İnce’den soğudum'

09:43 02.05.2023
© Fotoğraf : InstagramTwitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), bir süre önce desteklediğini belirttiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'soğuduğunu' ve artık Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi desteklediğini açıklamıştı.
Jahrein yeni bir videolu paylaşımda bulundu. 'Muharrem İnce'den soğuduğunu' açıklayan Jahrein, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti ve "Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim” ifadelerini kullandı.
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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Jahrein'den İrfan Değirmenci'ye: Terbiyesiz herif, geleceğimiz mamanızdan ve koltuğunuzdan önemli
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