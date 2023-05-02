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https://sputniknews.com.tr/20230502/istanbulda-zam-sampiyonu-erkek-ayakkabisi-1070499419.html
İstanbul'da zam şampiyonu erkek ayakkabısı
İstanbul'da zam şampiyonu erkek ayakkabısı
İstanbul'da nisanda önceki aya göre en çok ayakkabı-erkek ücreti artarken, en fazla düşüş yeşil soğanda gerçekleşti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:26+0300
2023-05-02T16:26+0300
ekonomi
ayakkabı
alışveriş
enflasyon
istanbul
yeşil soğan
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 136'sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.Geçen ay giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç oldu.Nisan ayında yeşil soğan yüzde 34,60 ucuzladıNisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 31,48 ile taze fasulye, yüzde 20,53 ile bezelye, yüzde 20,15 ile domates, konut harcamaları grubundan yüzde 14,41 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,33 ile salatalık, yüzde 8,64 ile kıvırcık salata, yüzde 7,31 ile kabak oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
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ayakkabı, alışveriş, enflasyon, istanbul, yeşil soğan
ayakkabı, alışveriş, enflasyon, istanbul, yeşil soğan

İstanbul'da zam şampiyonu erkek ayakkabısı

16:26 02.05.2023
© AAerkek ayakkabısı
erkek ayakkabısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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İstanbul'da nisanda önceki aya göre en çok ayakkabı-erkek ücreti artarken, en fazla düşüş yeşil soğanda gerçekleşti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 136'sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Geçen ay giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç oldu.

Nisan ayında yeşil soğan yüzde 34,60 ucuzladı

Nisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 31,48 ile taze fasulye, yüzde 20,53 ile bezelye, yüzde 20,15 ile domates, konut harcamaları grubundan yüzde 14,41 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,33 ile salatalık, yüzde 8,64 ile kıvırcık salata, yüzde 7,31 ile kabak oldu.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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