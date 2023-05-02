Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz

© İHA Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.