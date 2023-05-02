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https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz" dedi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:40+0300
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ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
fiyat artışı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayında enflasyon verilerine dair görüşlerini paylaştı.Bakan Nebati, "Merkez Bankası gözlemlerken TÜİK resmi çalışmalarını yapıyor. Biz de Hazine Bakanlığı olarak ekiplerimizle değerleme yaparız, öncü göstergeler gösteriyor ki enflasyon 50’nin oldukça altına inecek şekilde. Beklentimiz doğrultusunda geleceğini yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45’lerin altında olabileceğine ilişkin savımızı güçlendiriyor" dedi.
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enflasyon, nureddin nebati, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat artışı
enflasyon, nureddin nebati, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat artışı

Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz

14:40 02.05.2023 (güncellendi: 15:04 02.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayında enflasyon verilerine dair görüşlerini paylaştı.
Bakan Nebati, "Merkez Bankası gözlemlerken TÜİK resmi çalışmalarını yapıyor. Biz de Hazine Bakanlığı olarak ekiplerimizle değerleme yaparız, öncü göstergeler gösteriyor ki enflasyon 50’nin oldukça altına inecek şekilde. Beklentimiz doğrultusunda geleceğini yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45’lerin altında olabileceğine ilişkin savımızı güçlendiriyor" dedi.
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