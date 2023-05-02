https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz" dedi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:40+0300
2023-05-02T14:40+0300
2023-05-02T15:04+0300
ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
fiyat artışı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayında enflasyon verilerine dair görüşlerini paylaştı.Bakan Nebati, "Merkez Bankası gözlemlerken TÜİK resmi çalışmalarını yapıyor. Biz de Hazine Bakanlığı olarak ekiplerimizle değerleme yaparız, öncü göstergeler gösteriyor ki enflasyon 50’nin oldukça altına inecek şekilde. Beklentimiz doğrultusunda geleceğini yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45’lerin altında olabileceğine ilişkin savımızı güçlendiriyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230430/kilicdaroglu-bu-sene-yaklasik-526-milyar-tl-faiz-odeyecekler-1070366943.html
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enflasyon, nureddin nebati, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat artışı
enflasyon, nureddin nebati, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat artışı
Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz
14:40 02.05.2023 (güncellendi: 15:04 02.05.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayında enflasyon verilerine dair görüşlerini paylaştı.
Bakan Nebati, "Merkez Bankası gözlemlerken TÜİK resmi çalışmalarını yapıyor. Biz de Hazine Bakanlığı olarak ekiplerimizle değerleme yaparız, öncü göstergeler gösteriyor ki enflasyon 50’nin oldukça altına inecek şekilde. Beklentimiz doğrultusunda geleceğini yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45’lerin altında olabileceğine ilişkin savımızı güçlendiriyor" dedi.