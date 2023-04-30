https://sputniknews.com.tr/20230430/kilicdaroglu-bu-sene-yaklasik-526-milyar-tl-faiz-odeyecekler-1070366943.html

Kılıçdaroğlu: Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler

Kılıçdaroğlu: Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler, Kur Korumalı Mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı mevduat (kkm)

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Paylaşımına "Kul hakkı nedir?" sorarak diye başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

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2023

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm)