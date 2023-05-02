https://sputniknews.com.tr/20230502/estonya-ve-letonya-ortak-lng-alimi-planliyor-1070515719.html
Estonya ve Letonya ortak LNG alımı planlıyor
Estonya ve Letonya ortak LNG alımı planlıyor
Estonya ve Letonya’nın ortak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını organize edebileceği ve Estonya’nın Paldiski limanında yapımı devam eden LNG... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T21:55+0300
2023-05-02T21:55+0300
2023-05-02T21:55+0300
dünya
lng
letonya
estonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063675523_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_e0f8aa62db37607098d0a4a13b97126f.jpg
Estonya İklim Bakanı Kristen Michal, Letonya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Letonya’yla ortaklaşa planlanan LNG altyapısını kiralamanın amacı, devlet düzeyinde piyasaya müdahale etmek değil, olası kriz durumunda, her iki ülkenin de enerji teminini sağlamaya yönelik hazırlık yapmak” ifadelerini kullandı.Michal, “Gaz temininde olası sorunların çıkması durumunda, Paldiski'ye bir yüzer terminalin ulaştırılması için yakın zamanda Letonya’yla müzakerelere başlayacağız. Piyasa çalışıyorsa ve durum istikrarlıysa gemi kiralamaya gerek yok. Ama komşularımızla anlaşarak ihtiyaç doğarsa kritik altyapıyı ikimizin de kullanabilmesi bizim açımızdan mantıklı. Terminalin kapasitesini paylaşacağımız ve bir LNG gemisi kiralayacağımız daha net bir çerçeve üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Böylece piyasadaki durum değişirse ve kritik an gelirse hemen çalışmaya başlayabiliriz” dedi.Letonya’nın da Paldiski’deki LNG kapasitelerinin ortak kullanımına ilgi duyduğunu dile getiren Estonyalı bakan, tarafların LNG’yi ortaklaşa satın alarak Paldiski limanına getirme ve yeniden gaza dönüştürme fırsatını sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını anlattı.“İşbirliği yaparsak maliyetleri, altyapıyı kullanan komşular arasında paylaşmayı umuyoruz” diyen Michal, bir sonraki adımın, niyet memorandumunu hazırlamak olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230418/gazprom-avrupa-bu-kisi-sicak-havalar-sayesinde-gecirebildi-boyle-bir-hediye-tekrar-gelmeyebilir-1069868852.html
letonya
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063675523_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_c858b40be0c3d11c0286543bc021e10f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lng, letonya, estonya
Estonya ve Letonya ortak LNG alımı planlıyor
Abone ol
Estonya ve Letonya’nın ortak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını organize edebileceği ve Estonya’nın Paldiski limanında yapımı devam eden LNG terminalinin kapasitelerinden ortaklaşa yararlanabileceği belirtildi.
Estonya İklim Bakanı Kristen Michal, Letonya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Letonya’yla ortaklaşa planlanan LNG altyapısını kiralamanın amacı, devlet düzeyinde piyasaya müdahale etmek değil, olası kriz durumunda, her iki ülkenin de enerji teminini sağlamaya yönelik hazırlık yapmak” ifadelerini kullandı.
Michal, “Gaz temininde olası sorunların çıkması durumunda, Paldiski'ye bir yüzer terminalin ulaştırılması için yakın zamanda Letonya’yla müzakerelere başlayacağız. Piyasa çalışıyorsa ve durum istikrarlıysa gemi kiralamaya gerek yok. Ama komşularımızla anlaşarak ihtiyaç doğarsa kritik altyapıyı ikimizin de kullanabilmesi bizim açımızdan mantıklı. Terminalin kapasitesini paylaşacağımız ve bir LNG gemisi kiralayacağımız daha net bir çerçeve üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Böylece piyasadaki durum değişirse ve kritik an gelirse hemen çalışmaya başlayabiliriz” dedi.
Letonya’nın da Paldiski’deki LNG kapasitelerinin ortak kullanımına ilgi duyduğunu dile getiren Estonyalı bakan, tarafların LNG’yi ortaklaşa satın alarak Paldiski limanına getirme ve yeniden gaza dönüştürme fırsatını sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını anlattı.
“İşbirliği yaparsak maliyetleri, altyapıyı kullanan komşular arasında paylaşmayı umuyoruz” diyen Michal, bir sonraki adımın, niyet memorandumunu hazırlamak olduğunu da sözlerine ekledi.