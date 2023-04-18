https://sputniknews.com.tr/20230418/gazprom-avrupa-bu-kisi-sicak-havalar-sayesinde-gecirebildi-boyle-bir-hediye-tekrar-gelmeyebilir-1069868852.html

Gazprom: Avrupa bu kışı sıcak havalar sayesinde geçirebildi, böyle bir hediye tekrar gelmeyebilir

Gazprom: Avrupa bu kışı sıcak havalar sayesinde geçirebildi, böyle bir hediye tekrar gelmeyebilir

Avrupa'nın mevcut kış sezonunu sıcak havalar sayesinde geçirebildiğinin altını çizen Rus enerji şirketi Gazprom, doğanın böyle bir hediye vereceğinin garantisi... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T21:49+0300

2023-04-18T21:49+0300

2023-04-18T21:49+0300

dünya

avrupa

doğalgaz

gazprom

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060623918_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_1cee2828588ef3633cce4f00c154df8c.jpg

Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerinin gaz alım sezonunu tamamlaması vesilesiyle bir bilgi notu yayınlayan Gazprom, depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 55'e kadar düşerek 55.4 milyar metreküp olduğunu belirtti.Kışın havaların sıcak seyretmesinin Avrupa'nın ısınma sezonunu geçirebilmesine büyük katkı sağladığını kaydeden Gazprom, "Fakat doğanın bir sonraki ısınma sezonunda da böyle bir hediye vereceğinin garantisi yok" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın 2019-2020 kış sezonundaki azami seviye olan 97.6 milyar metreküpe ulaşmak için 1.4 milyar metreküp daha fazla gaz tedarik etmesi gerektiğine dikkat çeken Gazprom, "Rus boru hattı gazının ithalini reddetmeye yönelik siyasi saikli kararlar göz önüne alındığında, bunu yapmak çok zor olacak. Avrupa pazarında erişilebilen gazın hacmi, LNG rekabetinden büyük ölçüde etkilenecektir. Bu koşullar altında, depolama tesislerindeki gaz rezervlerinin geçen yılın seviyesine kadar çıkarılması, Avrupalı şirketler için zorlayıcı bir görev haline gelebilir" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230414/imf-cin-ekonomisinin-buyumesi-avrupadaki-dogalgaz-fiyatlarini-etkileyebilir-1069696063.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, doğalgaz, gazprom, rusya