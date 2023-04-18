https://sputniknews.com.tr/20230418/gazprom-avrupa-bu-kisi-sicak-havalar-sayesinde-gecirebildi-boyle-bir-hediye-tekrar-gelmeyebilir-1069868852.html
Gazprom: Avrupa bu kışı sıcak havalar sayesinde geçirebildi, böyle bir hediye tekrar gelmeyebilir
Gazprom: Avrupa bu kışı sıcak havalar sayesinde geçirebildi, böyle bir hediye tekrar gelmeyebilir
Avrupa'nın mevcut kış sezonunu sıcak havalar sayesinde geçirebildiğinin altını çizen Rus enerji şirketi Gazprom, doğanın böyle bir hediye vereceğinin garantisi... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T21:49+0300
2023-04-18T21:49+0300
2023-04-18T21:49+0300
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Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerinin gaz alım sezonunu tamamlaması vesilesiyle bir bilgi notu yayınlayan Gazprom, depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 55'e kadar düşerek 55.4 milyar metreküp olduğunu belirtti.Kışın havaların sıcak seyretmesinin Avrupa'nın ısınma sezonunu geçirebilmesine büyük katkı sağladığını kaydeden Gazprom, "Fakat doğanın bir sonraki ısınma sezonunda da böyle bir hediye vereceğinin garantisi yok" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın 2019-2020 kış sezonundaki azami seviye olan 97.6 milyar metreküpe ulaşmak için 1.4 milyar metreküp daha fazla gaz tedarik etmesi gerektiğine dikkat çeken Gazprom, "Rus boru hattı gazının ithalini reddetmeye yönelik siyasi saikli kararlar göz önüne alındığında, bunu yapmak çok zor olacak. Avrupa pazarında erişilebilen gazın hacmi, LNG rekabetinden büyük ölçüde etkilenecektir. Bu koşullar altında, depolama tesislerindeki gaz rezervlerinin geçen yılın seviyesine kadar çıkarılması, Avrupalı şirketler için zorlayıcı bir görev haline gelebilir" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/imf-cin-ekonomisinin-buyumesi-avrupadaki-dogalgaz-fiyatlarini-etkileyebilir-1069696063.html
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avrupa, doğalgaz, gazprom, rusya
Gazprom: Avrupa bu kışı sıcak havalar sayesinde geçirebildi, böyle bir hediye tekrar gelmeyebilir
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Avrupa'nın mevcut kış sezonunu sıcak havalar sayesinde geçirebildiğinin altını çizen Rus enerji şirketi Gazprom, doğanın böyle bir hediye vereceğinin garantisi olmadığı uyarısında bulundu.
Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerinin gaz alım sezonunu tamamlaması vesilesiyle bir bilgi notu yayınlayan Gazprom, depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 55'e kadar düşerek 55.4 milyar metreküp olduğunu belirtti.
Kışın havaların sıcak seyretmesinin Avrupa'nın ısınma sezonunu geçirebilmesine büyük katkı sağladığını kaydeden Gazprom, "Fakat doğanın bir sonraki ısınma sezonunda da böyle bir hediye vereceğinin garantisi yok" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın 2019-2020 kış sezonundaki azami seviye olan 97.6 milyar metreküpe ulaşmak için 1.4 milyar metreküp daha fazla gaz tedarik etmesi gerektiğine dikkat çeken Gazprom, "Rus boru hattı gazının ithalini reddetmeye yönelik siyasi saikli kararlar göz önüne alındığında, bunu yapmak çok zor olacak. Avrupa pazarında erişilebilen gazın hacmi, LNG rekabetinden büyük ölçüde etkilenecektir. Bu koşullar altında, depolama tesislerindeki gaz rezervlerinin geçen yılın seviyesine kadar çıkarılması, Avrupalı şirketler için zorlayıcı bir görev haline gelebilir" diye ekledi.