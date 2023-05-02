https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-ozer-12-siniflar-icin-devamsizlik-kararini-acikladi--1070480158.html
Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı
Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmayacağını açıkladı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:31+0300
2023-05-02T12:31+0300
2023-05-02T13:02+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Bakan Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu. Meslek liselerinin cazip hale geldiğini söyleyen Bakan Özer, Demirören Meslek Lisesi'ni örnek vererek "Demirören Meslek Lisesi Yüzde 0.12'lik dilimdeki puanla öğrenci aldı. Fen liselerinin puanında bu puan." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/osymden-yks-aciklamasi-1069117236.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer
Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı
12:31 02.05.2023 (güncellendi: 13:02 02.05.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Bakan Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu. Meslek liselerinin cazip hale geldiğini söyleyen Bakan Özer, Demirören Meslek Lisesi'ni örnek vererek "Demirören Meslek Lisesi Yüzde 0.12'lik dilimdeki puanla öğrenci aldı. Fen liselerinin puanında bu puan." ifadelerini kullandı.