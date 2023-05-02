Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milyonlarca emekçi sandığa hangi koşullarda gidiyor?
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş kendi evinde Galatasaray'ı 3-1 yendi
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-ozer-12-siniflar-icin-devamsizlik-kararini-acikladi--1070480158.html
Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı
Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmayacağını açıkladı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:31+0300
2023-05-02T13:02+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
mahmut özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070239061_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_630480a0d920b5c90f05df989e82515c.jpg
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Bakan Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu. Meslek liselerinin cazip hale geldiğini söyleyen Bakan Özer, Demirören Meslek Lisesi'ni örnek vererek "Demirören Meslek Lisesi Yüzde 0.12'lik dilimdeki puanla öğrenci aldı. Fen liselerinin puanında bu puan." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/osymden-yks-aciklamasi-1069117236.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070239061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_855823198fada3147c6856b1362f185a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer

Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı

12:31 02.05.2023 (güncellendi: 13:02 02.05.2023)
© AAOrdu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Fevzi Çakmak Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Özer, burada konuşma yaptı. (
Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Fevzi Çakmak Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Özer, burada konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Bakan Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu. Meslek liselerinin cazip hale geldiğini söyleyen Bakan Özer, Demirören Meslek Lisesi'ni örnek vererek "Demirören Meslek Lisesi Yüzde 0.12'lik dilimdeki puanla öğrenci aldı. Fen liselerinin puanında bu puan." ifadelerini kullandı.
ÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
TÜRKİYE
ÖSYM'den 'YKS' açıklaması
3 Nisan, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала