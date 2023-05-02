Bakan Özer 12. sınıflar için devamsızlık kararını açıkladı

© AA Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Fevzi Çakmak Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Özer, burada konuşma yaptı. (