https://sputniknews.com.tr/20230403/osymden-yks-aciklamasi-1069117236.html

ÖSYM'den 'YKS' açıklaması

ÖSYM'den 'YKS' açıklaması

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T18:07+0300

2023-04-03T18:07+0300

2023-04-03T18:11+0300

ösym

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

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ÖSYM'nin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır. Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav