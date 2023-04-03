https://sputniknews.com.tr/20230403/osymden-yks-aciklamasi-1069117236.html
ÖSYM'den 'YKS' açıklaması
ÖSYM'den 'YKS' açıklaması
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T18:07+0300
2023-04-03T18:07+0300
2023-04-03T18:11+0300
ösym
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
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ÖSYM'nin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır. Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadeleri kullanıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav
ÖSYM'den 'YKS' açıklaması
18:07 03.04.2023 (güncellendi: 18:11 03.04.2023) Abone ol
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğini ve 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihlerinin, 5 tercihe çıkarıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır. Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadeleri kullanıldı.