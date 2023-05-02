https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-bilginden-mesai-6-saat-olsun-onerisi-1070486428.html
Bakan Bilgin'den 'mesai 6 saat olsun' önerisi
Bakan Bilgin'den 'mesai 6 saat olsun' önerisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bilgin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:53+0300
2023-05-02T13:53+0300
2023-05-02T13:54+0300
türkiye
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
mesai
işçi
işveren
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir mesaj verdi. Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:'5 saat denemesi yapılıyor'İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/yargitaydan-emsal-karar-bayram-gunlerinde-1-saat-bile-calisan-isci-tam-yevmiye-hak-eder-1070098972.html
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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, mesai, işçi, işveren
vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, mesai, işçi, işveren
Bakan Bilgin'den 'mesai 6 saat olsun' önerisi
13:53 02.05.2023 (güncellendi: 13:54 02.05.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir mesaj verdi.
Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.
Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."
'5 saat denemesi yapılıyor'
İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.