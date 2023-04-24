https://sputniknews.com.tr/20230424/yargitaydan-emsal-karar-bayram-gunlerinde-1-saat-bile-calisan-isci-tam-yevmiye-hak-eder-1070098972.html

Yargıtay'dan emsal karar: Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder

Yargıtay'dan emsal karar: Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milli ve dini bayram günlerinde bir saat bile çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti. Milyonlarca özel sektör çalışanını... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T10:26+0300

2023-04-24T10:26+0300

2023-04-24T10:26+0300

türkiye

dava

işçi

mahkeme

bayram

karar

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8 sene çalıştığı işyerinden çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Ortalama iki ayda bir başka şehirde görevlendirildiğini, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı şirket avukatı, davacının bulunduğu alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını, bu nedenle zamanaşımı definde bulunduklarını, davacı iddiasının aksine çalışmasının haftanın 5 günü 08:00 ila 17:00 saatleri arasında olduğunu dile getirdi. Avukat; davacının bütün çalışmasının yasal çalışma süreleri içinde yapıldığını, fazla çalışmasının ücrete dahil olduğunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığını, şirketin düzenli ikramiye ödemesinin bulunmadığını, davacıya harcırahlarda dahil olmak üzere tüm ödemelerin eksiksiz olarak yapıldığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme; bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.Kararda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230402/yargitaydan-emsal-karar-sebepsiz-istifadan-sonra-hemen-baska-yerde-isbasi-yapan-tazminat-alamaz-1069058171.html

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dava, işçi, mahkeme, bayram, karar