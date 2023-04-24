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https://sputniknews.com.tr/20230424/yargitaydan-emsal-karar-bayram-gunlerinde-1-saat-bile-calisan-isci-tam-yevmiye-hak-eder-1070098972.html
Yargıtay'dan emsal karar: Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder
Yargıtay'dan emsal karar: Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milli ve dini bayram günlerinde bir saat bile çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti. Milyonlarca özel sektör çalışanını... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T10:26+0300
2023-04-24T10:26+0300
türkiye
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mahkeme
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8 sene çalıştığı işyerinden çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Ortalama iki ayda bir başka şehirde görevlendirildiğini, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı şirket avukatı, davacının bulunduğu alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını, bu nedenle zamanaşımı definde bulunduklarını, davacı iddiasının aksine çalışmasının haftanın 5 günü 08:00 ila 17:00 saatleri arasında olduğunu dile getirdi. Avukat; davacının bütün çalışmasının yasal çalışma süreleri içinde yapıldığını, fazla çalışmasının ücrete dahil olduğunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığını, şirketin düzenli ikramiye ödemesinin bulunmadığını, davacıya harcırahlarda dahil olmak üzere tüm ödemelerin eksiksiz olarak yapıldığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme; bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.Kararda şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230402/yargitaydan-emsal-karar-sebepsiz-istifadan-sonra-hemen-baska-yerde-isbasi-yapan-tazminat-alamaz-1069058171.html
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dava, işçi, mahkeme, bayram, karar
dava, işçi, mahkeme, bayram, karar

Yargıtay'dan emsal karar: Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder

10:26 24.04.2023
© AAsigorta - iş - işçi
sigorta - iş - işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milli ve dini bayram günlerinde bir saat bile çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti. Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar, emsal teşkil edecek.
8 sene çalıştığı işyerinden çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.
Ortalama iki ayda bir başka şehirde görevlendirildiğini, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.
Davalı şirket avukatı, davacının bulunduğu alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını, bu nedenle zamanaşımı definde bulunduklarını, davacı iddiasının aksine çalışmasının haftanın 5 günü 08:00 ila 17:00 saatleri arasında olduğunu dile getirdi.
Avukat; davacının bütün çalışmasının yasal çalışma süreleri içinde yapıldığını, fazla çalışmasının ücrete dahil olduğunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığını, şirketin düzenli ikramiye ödemesinin bulunmadığını, davacıya harcırahlarda dahil olmak üzere tüm ödemelerin eksiksiz olarak yapıldığını savunarak davanın reddini talep etti.
Mahkeme; bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.
Kararı davalı şirket temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüt yaşatacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
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