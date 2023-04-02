Yargıtay'dan emsal karar: 'İstifadan sonra hemen başka yerde işbaşı yapan tazminat alamaz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Öncan'la Gerçegin Yörüngesi
13:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
15:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
16:13
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
16:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
17:19
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
17:37
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
19:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:01
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:16
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:01
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
19:28
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:56
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230402/yargitaydan-emsal-karar-sebepsiz-istifadan-sonra-hemen-baska-yerde-isbasi-yapan-tazminat-alamaz-1069058171.html
Yargıtay'dan emsal karar: 'İstifadan sonra hemen başka yerde işbaşı yapan tazminat alamaz'
Yargıtay'dan emsal karar: 'İstifadan sonra hemen başka yerde işbaşı yapan tazminat alamaz'
Yargıtay 9. Hukuk dairesi; haklı sebep göstermeden istifa ederek, ertesi gün başka bir işyerinde mesaiye başlayan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T11:48+0300
2023-04-02T11:54+0300
yargıtay
emsal karar
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_71ade9d0b1d08a38edb0aed3f35e4c9b.jpg
Tam 4 sene boyunca çalıştığı işyerinden istifa eden işçi, ertesi gün başka bir işyerinde mesaiye başladı. Tüm görüşmelerine rağmen kıdem ve ihbar tazminatı alamayan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini ancak hak ettiği ücretlerin ödenmediğini talep etti.Davalı şirket avukatı ise davacının işveren nezdinde asgari ücretle çalıştığını, başka bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, iddia ettiği gibi fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etti.Mahkeme; davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğine hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verildi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.Emsal kararda; davacının iş akdinin nasıl sona erdiğine ilişkin bir açıklama yapmadığı, davalının ise davacının başka yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunduğu hatırlatıldı.Kararda şöyle denildi: "Feshe ilişkin dinlenen tanık beyanlarına göre davacı tanıklarından birinin davacı ile aynı işyerinde çalışmasının bulunmadığı, diğer davacı tanığının ise davacının iş akdinin sona ermesinden önce davalı işyerindeki çalışmasının sona erdiği anlaşılmıştır. Davalı tanıklarının ise davalının savunmasını doğrular şekilde beyanda bulundukları, dosya arasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi ayın 10'unda sona eren davacının ayın 11'inde dava dışı başka bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü ortadadır. Ayrıca yine dosya içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirmesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi - istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dbfd570ce31f5ed53eb6937245ab5f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, emsal karar, istifa
yargıtay, emsal karar, istifa

Yargıtay'dan emsal karar: 'İstifadan sonra hemen başka yerde işbaşı yapan tazminat alamaz'

11:48 02.04.2023 (güncellendi: 11:54 02.04.2023)
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Yargıtay 9. Hukuk dairesi; haklı sebep göstermeden istifa ederek, ertesi gün başka bir işyerinde mesaiye başlayan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağına hükmetti.
Tam 4 sene boyunca çalıştığı işyerinden istifa eden işçi, ertesi gün başka bir işyerinde mesaiye başladı. Tüm görüşmelerine rağmen kıdem ve ihbar tazminatı alamayan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini ancak hak ettiği ücretlerin ödenmediğini talep etti.
Davalı şirket avukatı ise davacının işveren nezdinde asgari ücretle çalıştığını, başka bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, iddia ettiği gibi fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etti.
Mahkeme; davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğine hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verildi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal kararda; davacının iş akdinin nasıl sona erdiğine ilişkin bir açıklama yapmadığı, davalının ise davacının başka yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunduğu hatırlatıldı.
Kararda şöyle denildi: "Feshe ilişkin dinlenen tanık beyanlarına göre davacı tanıklarından birinin davacı ile aynı işyerinde çalışmasının bulunmadığı, diğer davacı tanığının ise davacının iş akdinin sona ermesinden önce davalı işyerindeki çalışmasının sona erdiği anlaşılmıştır. Davalı tanıklarının ise davalının savunmasını doğrular şekilde beyanda bulundukları, dosya arasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi ayın 10'unda sona eren davacının ayın 11'inde dava dışı başka bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü ortadadır. Ayrıca yine dosya içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirmesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi - istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала