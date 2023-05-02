https://sputniknews.com.tr/20230502/avustralyada-elektronik-sigaraya-sinirlandirma-sadece-eczanelerde-satilacak-1070492420.html
Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak
Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak
Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:08+0300
2023-05-02T15:08+0300
2023-05-02T15:08+0300
dünya
avustralya
satış
sigara
elektronik sigara
yasak
asya & pasifik
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Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını bildirdi.Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi" ifadesini kullandı.Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor" dedi.'Bir numaralı davranış sorunu'BBC’nin haberine göre Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında 'şeker ve çikolataların yanında' kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde 'bir numaralı davranış sorunu' haline geldiğine dikkati çekti.Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanyada-yere-atilan-izmaritlerin-temizlik-faturasi-sigara-sirketlerine-kesilecek-1065367937.html
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avustralya, satış, sigara, elektronik sigara, yasak, asya & pasifik
avustralya, satış, sigara, elektronik sigara, yasak, asya & pasifik
Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak
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Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi.
Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını bildirdi.
Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi" ifadesini kullandı.
Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor" dedi.
'Bir numaralı davranış sorunu'
BBC’nin haberine göre Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında 'şeker ve çikolataların yanında' kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde 'bir numaralı davranış sorunu' haline geldiğine dikkati çekti.
Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.
Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.