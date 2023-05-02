Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230502/avustralyada-elektronik-sigaraya-sinirlandirma-sadece-eczanelerde-satilacak-1070492420.html
Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak
Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak
Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:08+0300
2023-05-02T15:08+0300
dünya
avustralya
satış
sigara
elektronik sigara
yasak
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/14/1055701475_0:0:677:381_1920x0_80_0_0_8a12868831c7d7966c0a7ffbebd97d5d.jpg
Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını bildirdi.Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi" ifadesini kullandı.Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor" dedi.'Bir numaralı davranış sorunu'BBC’nin haberine göre Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında 'şeker ve çikolataların yanında' kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde 'bir numaralı davranış sorunu' haline geldiğine dikkati çekti.Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanyada-yere-atilan-izmaritlerin-temizlik-faturasi-sigara-sirketlerine-kesilecek-1065367937.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/14/1055701475_55:0:602:410_1920x0_80_0_0_a0848ae42b23f00b13c63b78459f0b45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, satış, sigara, elektronik sigara, yasak, asya & pasifik
avustralya, satış, sigara, elektronik sigara, yasak, asya & pasifik

Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak

15:08 02.05.2023
© DHA Elektronik sigara
 Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© DHA
Abone olTelegram
Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi.
Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını bildirdi.
Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi" ifadesini kullandı.
Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor" dedi.

'Bir numaralı davranış sorunu'

BBC’nin haberine göre Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında 'şeker ve çikolataların yanında' kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde 'bir numaralı davranış sorunu' haline geldiğine dikkati çekti.
Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.
Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
DÜNYA
İspanya'da yere atılan izmaritlerin temizlik faturası sigara şirketlerine kesilecek
4 Ocak, 12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала