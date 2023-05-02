https://sputniknews.com.tr/20230502/avustralyada-elektronik-sigaraya-sinirlandirma-sadece-eczanelerde-satilacak-1070492420.html

Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak

Avustralya'da elektronik sigaraya sınırlandırma: Sadece eczanelerde satılacak

Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T15:08+0300

2023-05-02T15:08+0300

2023-05-02T15:08+0300

dünya

avustralya

satış

sigara

elektronik sigara

yasak

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/14/1055701475_0:0:677:381_1920x0_80_0_0_8a12868831c7d7966c0a7ffbebd97d5d.jpg

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını bildirdi.Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi" ifadesini kullandı.Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor" dedi.'Bir numaralı davranış sorunu'BBC’nin haberine göre Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında 'şeker ve çikolataların yanında' kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde 'bir numaralı davranış sorunu' haline geldiğine dikkati çekti.Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanyada-yere-atilan-izmaritlerin-temizlik-faturasi-sigara-sirketlerine-kesilecek-1065367937.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, satış, sigara, elektronik sigara, yasak, asya & pasifik