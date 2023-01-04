https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanyada-yere-atilan-izmaritlerin-temizlik-faturasi-sigara-sirketlerine-kesilecek-1065367937.html
İspanya'da yere atılan izmaritlerin temizlik faturası sigara şirketlerine kesilecek
İspanya'da yere atılan izmaritlerin temizlik faturası sigara şirketlerine kesilecek
İspanya hükümeti yeni çevre düzenlemeleri kapsamında, yere atılan izmaritleri temizlemek için yapılan harcamaların sigara şirketleri tarafından ödenmesine... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:36+0300
2023-01-04T12:36+0300
2023-01-04T13:02+0300
dünya
ispanya
sigara
sigara yasağı
sigara içmek
izmarit
izmarit
çöp
plastik çöp
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Çevreyi kirletenleri meydana getirdikleri kirliliği temizlemeye mecbur kılan Avrupa Birliği kanununa uygun olarak hazırlanan bir yasa çerçevesinde İspanya artık izmaritleri temizlemenin faturasını sigara şirketlerine ödetecek.Cuma günü yürürlüğe girecek olan yasayla, çevre kirliliğinin ve israfın azaltılması, geridönüşümün arttırılması hedefleniyor. Paket yasada tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve bardakların yanı sıra kulak pamukları ve gıda ambalajlarının kullanımının azaltılması öngörülüyor.Buna göre, sigara üreticisi firmalar izmaritlerin yere atılmaması gerektiği konusunda halkın eğitilmesinden de sorumlu olacak. İzmaritlerin temizliği ve temizlik işleminin maliyetinin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmış değil. Yıllık 1 milyar euroya mal olabilirKatalonya'da yapılan bir araştırma, izmarit temizliği maliyetinin vatandaş başına yıllık 12-21 euro arasında olacağını, toplamda ise 1 milyar euroya ulaşabileceğini gösterdi. Katalan hükümeti sigara atıklarının toplanmasını teşvik etmek amacıyla izmaritleri toplayıp getirenlere izmarit başına 0.20 euro ödenmesini öngören bir teklif sunmuştu. Bu da 20 sigaradan oluşan 5 euroya satın alınan bir pakete 4 euro ilave fiyat anlamına geliyor. Teklif henüz kabul edilmediği için yürürlüğe girmedi.Öte yandan İspanya hükümeti sigara izmaritleriyle kirletilen sahillerine çözüm olarak sahilde sigara içenlere 2 bin euroya kadar ceza verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.Maliyetin tüketiciye yansıtılması bekleniyor: Sigarayı bırakmaya teşvik edebilirŞirketlerin söz konusu maliyeti tüketiciye yansıtması bekleniyor. Söz konusu durumun, sigarayı bırakmak için de teşvik edici olabileceği umuluyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen verilere göre İspanyol halkının yüzde 22'si sigara içiyor. Avrupa Birliği'ndeki yüzde 18'lik oranla kıyaslandığında bu, yüksek bir yüzdelik.Sigara içenlerin sayısının fazla olmasına rağmen, kamusal alanda sigara içilmesine yönelik kısıtlamalar getirilmesine dair görüşler özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor. Aile Hekimliği Derneği tarafından yapılan bir anket, halkın yüzde 85'inin daha fazla kısıtlama getirilmesini desteklediğini, yüzde 72'sinin bar ve restoranların teraslarında sigara içilmesinin yasaklanmasını desteklediğini gösterdi. Sigara izmaritleri, çevreye en sık atılan çöpler arasında yer alıyor. Arsenik ve kurşun gibi zehirli maddeler yayan izmaritlerin doğada ayrışması yaklaşık 10 yıl sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20211224/ispanyada-sahilde-sigara-icmek-yasaklaniyor-2-bin-euroya-kadar-ceza-kesilecek-1052089446.html
https://sputniknews.com.tr/20220408/barselonada-plajlarda-sigara-icilmesi-yasaklandi-1055415354.html
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ispanya, sigara, sigara yasağı, sigara içmek, izmarit, izmarit, çöp, plastik çöp
ispanya, sigara, sigara yasağı, sigara içmek, izmarit, izmarit, çöp, plastik çöp
İspanya'da yere atılan izmaritlerin temizlik faturası sigara şirketlerine kesilecek
12:36 04.01.2023 (güncellendi: 13:02 04.01.2023) Abone ol
İspanya hükümeti yeni çevre düzenlemeleri kapsamında, yere atılan izmaritleri temizlemek için yapılan harcamaların sigara şirketleri tarafından ödenmesine karar verdi.
Çevreyi kirletenleri meydana getirdikleri kirliliği temizlemeye mecbur kılan Avrupa Birliği kanununa uygun olarak hazırlanan bir yasa çerçevesinde İspanya artık izmaritleri temizlemenin faturasını sigara şirketlerine ödetecek.
Cuma günü yürürlüğe girecek olan yasayla, çevre kirliliğinin ve israfın azaltılması, geridönüşümün arttırılması hedefleniyor. Paket yasada tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve bardakların yanı sıra kulak pamukları ve gıda ambalajlarının kullanımının azaltılması öngörülüyor.
Buna göre, sigara üreticisi firmalar izmaritlerin yere atılmaması gerektiği konusunda halkın eğitilmesinden de sorumlu olacak. İzmaritlerin temizliği ve temizlik işleminin maliyetinin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmış değil.
Yıllık 1 milyar euroya mal olabilir
Katalonya'da yapılan bir araştırma, izmarit temizliği maliyetinin vatandaş başına yıllık 12-21 euro arasında olacağını, toplamda ise 1 milyar euroya ulaşabileceğini gösterdi.
Katalan hükümeti sigara atıklarının toplanmasını teşvik etmek amacıyla izmaritleri toplayıp getirenlere izmarit başına 0.20 euro ödenmesini öngören bir teklif sunmuştu. Bu da 20 sigaradan oluşan 5 euroya satın alınan bir pakete 4 euro ilave fiyat anlamına geliyor. Teklif henüz kabul edilmediği için yürürlüğe girmedi.
Maliyetin tüketiciye yansıtılması bekleniyor: Sigarayı bırakmaya teşvik edebilir
Şirketlerin söz konusu maliyeti tüketiciye yansıtması bekleniyor. Söz konusu durumun, sigarayı bırakmak için de teşvik edici olabileceği umuluyor.
Geçtiğimiz yıl elde edilen verilere göre İspanyol halkının yüzde 22'si sigara içiyor. Avrupa Birliği'ndeki yüzde 18'lik oranla kıyaslandığında bu, yüksek bir yüzdelik.
Sigara içenlerin sayısının fazla olmasına rağmen, kamusal alanda sigara içilmesine yönelik kısıtlamalar getirilmesine dair görüşler özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor.
Aile Hekimliği Derneği tarafından yapılan bir anket, halkın yüzde 85'inin daha fazla kısıtlama getirilmesini desteklediğini, yüzde 72'sinin bar ve restoranların teraslarında sigara içilmesinin yasaklanmasını desteklediğini gösterdi.
Sigara izmaritleri, çevreye en sık atılan çöpler arasında yer alıyor. Arsenik ve kurşun gibi zehirli maddeler yayan izmaritlerin doğada ayrışması yaklaşık 10 yıl sürüyor.