AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız

"Ümit ediyoruz yeni dönemde milletimiz ‘evet’ derse ve bize devam imkânı verirse, çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacağız. Seçim, ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz."