https://sputniknews.com.tr/20230502/ak-partili-bulent-turan-secim-ikinci-tura-kalirsa-herkesle-gorusmeye-acigiz-1070481703.html
AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız
AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Seçim ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:52+0300
2023-05-02T12:52+0300
2023-05-02T12:52+0300
2023 türkiye seçimleri
bülent turan
ak parti
seçim
ikinci tur
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066281457_0:48:953:584_1920x0_80_0_0_b4c510e9c00e2b45bed25033fb58ed5b.jpg
Turan, katıldığı A Haber yayınında 'kararsız seçmenin çok azaldığını, geçmiş dönemlerde de kararsızların hep iktidara oy verdiğini' savundu. Turan, "Her dönemki anketleri inceleyin; son bir ay, son 10 gün ve seçim günü kararsızların iktidara yakın toplandığını görürsünüz. Kararsız kalmadı artık" diye konuştu.Turan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230502/optimarin-secim-anketi-erdogan-ile-kilicdaroglu-arasinda-4-puanlik-fark-var-1070469785.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066281457_56:0:897:631_1920x0_80_0_0_b3c650c2cfa1557bdcbd76b1dfffd2eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bülent turan, ak parti, seçim, ikinci tur, chp
bülent turan, ak parti, seçim, ikinci tur, chp
AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Seçim ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız" dedi.
Turan, katıldığı A Haber yayınında 'kararsız seçmenin çok azaldığını, geçmiş dönemlerde de kararsızların hep iktidara oy verdiğini' savundu. Turan, "Her dönemki anketleri inceleyin; son bir ay, son 10 gün ve seçim günü kararsızların iktidara yakın toplandığını görürsünüz. Kararsız kalmadı artık" diye konuştu.
"Ümit ediyoruz yeni dönemde milletimiz ‘evet’ derse ve bize devam imkânı verirse, çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacağız. Seçim, ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz."