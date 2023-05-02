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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/ak-partili-bulent-turan-secim-ikinci-tura-kalirsa-herkesle-gorusmeye-acigiz-1070481703.html
AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız
AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Seçim ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:52+0300
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2023 türkiye seçimleri
bülent turan
ak parti
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Turan, katıldığı A Haber yayınında 'kararsız seçmenin çok azaldığını, geçmiş dönemlerde de kararsızların hep iktidara oy verdiğini' savundu. Turan, "Her dönemki anketleri inceleyin; son bir ay, son 10 gün ve seçim günü kararsızların iktidara yakın toplandığını görürsünüz. Kararsız kalmadı artık" diye konuştu.Turan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230502/optimarin-secim-anketi-erdogan-ile-kilicdaroglu-arasinda-4-puanlik-fark-var-1070469785.html
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bülent turan, ak parti, seçim, ikinci tur, chp
bülent turan, ak parti, seçim, ikinci tur, chp

AK Partili Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa, herkesle görüşmeye açığız

12:52 02.05.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Seçim ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız" dedi.
Turan, katıldığı A Haber yayınında 'kararsız seçmenin çok azaldığını, geçmiş dönemlerde de kararsızların hep iktidara oy verdiğini' savundu. Turan, "Her dönemki anketleri inceleyin; son bir ay, son 10 gün ve seçim günü kararsızların iktidara yakın toplandığını görürsünüz. Kararsız kalmadı artık" diye konuştu.
Turan, şunları söyledi:
"Ümit ediyoruz yeni dönemde milletimiz ‘evet’ derse ve bize devam imkânı verirse, çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacağız. Seçim, ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz."
Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla yüce divan salonunda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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