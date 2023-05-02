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https://sputniknews.com.tr/20230502/3d-baskili-baliklar-piyasaya-cikiyor-1070470628.html
3D baskılı balıklar piyasaya çıkıyor
3D baskılı balıklar piyasaya çıkıyor
İsrail merkezli bir şirket, 3D biyobaskılama yöntemiyle 'taze' balık üretmeyi başardı. Şirketin balıkları yakın zamanda piyasaya sürmesi planlanıyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T10:06+0300
2023-05-02T10:06+0300
yaşam
balık
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3d yazıcı
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İsrailli bir firma, kök hücrelerden 3D baskılama yöntemiyle orfoz balığı filetosu geliştirdi ve bunlar daha sonra biyobaskı teknolojisiyle işlenerek balık benzeri bir şekle dönüştürüldü.Balığın tat ve dokusunu taklit eden ürün, bu yıl içinde süpermarket raflarında yerini alabilir.Orfoz balık filetoları, balık kök hücrelerinin çeşitli besinlerle birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bunlar daha sonra biyo-mürekkeplere ve ardından bir yazıcıya işleniyor. Baskı işlemi sadece birkaç dakika sürüyor ve ürün daha sonra pişirilip yenmeye hazır hale gelebiliyor.Firmanın CEO'su Mihir Pershad, The Telegraph'a verdiği demeçte, "Önümüzdeki aylarda bu birinci sınıf balığı pazara getirme planımızı duyurmak istiyoruz" dedi. Pershad, "İlk tadımda, mükemmel bir balıkta olması gerektiği gibi ağzınızda pul pul dökülen tadı ve eriyen kıvamı sergilemeye çalıştık" diye ekledi.Bu balıklar mikroplastik içermiyorDeniz uzmanları, küresel balık stoklarının yaklaşık üçte birinin şu anda tükenmekte olduğunu tahmin ediyor. Özellikle orfoz balıklarının nesli tükenme tehlikesi altında.Öte yandan, biyo-baskılama yöntemiyle üretilen balıklar, geleneksel olarak avlanan deniz canlıları gibi mikroplastik maddeler içermiyor.Firma ayrıca, biftekler ve diğer deniz ürünleri de dahil olmak üzere tüm 3D baskılı etler üzerinde çalışıyor.Daha önce dünyaca ünlü bir tavuk devi, yapay nugget üretmek için bir Rus biyobaskı şirketiyle ortaklık kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230124/abdde-3d-baski-ile-ev-yapildi-1066105426.html
https://sputniknews.com.tr/20230324/dunyanin-ilk-3d-yazicisiyla-yapilan-cheesecakei-30-dakikada-servise-hazir-1068704976.html
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balık, 3d, 3d yazıcı, baskı
balık, 3d, 3d yazıcı, baskı

3D baskılı balıklar piyasaya çıkıyor

10:06 02.05.2023
© DHABalık başında bulunan otolit taşı
Balık başında bulunan otolit taşı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© DHA
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İsrail merkezli bir şirket, 3D biyobaskılama yöntemiyle 'taze' balık üretmeyi başardı. Şirketin balıkları yakın zamanda piyasaya sürmesi planlanıyor.
İsrailli bir firma, kök hücrelerden 3D baskılama yöntemiyle orfoz balığı filetosu geliştirdi ve bunlar daha sonra biyobaskı teknolojisiyle işlenerek balık benzeri bir şekle dönüştürüldü.
Balığın tat ve dokusunu taklit eden ürün, bu yıl içinde süpermarket raflarında yerini alabilir.
Orfoz balık filetoları, balık kök hücrelerinin çeşitli besinlerle birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bunlar daha sonra biyo-mürekkeplere ve ardından bir yazıcıya işleniyor. Baskı işlemi sadece birkaç dakika sürüyor ve ürün daha sonra pişirilip yenmeye hazır hale gelebiliyor.
Firmanın CEO'su Mihir Pershad, The Telegraph'a verdiği demeçte, "Önümüzdeki aylarda bu birinci sınıf balığı pazara getirme planımızı duyurmak istiyoruz" dedi.
Pershad, "İlk tadımda, mükemmel bir balıkta olması gerektiği gibi ağzınızda pul pul dökülen tadı ve eriyen kıvamı sergilemeye çalıştık" diye ekledi.
ABD'de 3D baskı ile ev yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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24 Ocak, 11:26

Bu balıklar mikroplastik içermiyor

Deniz uzmanları, küresel balık stoklarının yaklaşık üçte birinin şu anda tükenmekte olduğunu tahmin ediyor. Özellikle orfoz balıklarının nesli tükenme tehlikesi altında.
Öte yandan, biyo-baskılama yöntemiyle üretilen balıklar, geleneksel olarak avlanan deniz canlıları gibi mikroplastik maddeler içermiyor.
Firma ayrıca, biftekler ve diğer deniz ürünleri de dahil olmak üzere tüm 3D baskılı etler üzerinde çalışıyor.
Daha önce dünyaca ünlü bir tavuk devi, yapay nugget üretmek için bir Rus biyobaskı şirketiyle ortaklık kurmuştu.
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