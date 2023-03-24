https://sputniknews.com.tr/20230324/dunyanin-ilk-3d-yazicisiyla-yapilan-cheesecakei-30-dakikada-servise-hazir-1068704976.html

Dünyanın 3D yazıcıyla yapılan ilk cheesecake'i: 30 dakikada servise hazır

Dünyanın 3D yazıcıyla yapılan ilk cheesecake'i: 30 dakikada servise hazır

ABD'de bir grup bilim insanı, üç boyutlu (3D) yazıcı ile üretilen ilk yenilebilir cheesecake'i tanıttı. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre 7 malzemeden... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T12:51+0300

2023-03-24T12:51+0300

2023-03-24T13:03+0300

yaşam

pasta

3d yazıcı

araştırma

gıda

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CNN'in haberine göre proje, New York'taki Columbia Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından tasarlandı. NPJ Gıda Bilimi dergisinde yayınlanan makaleye göre cheesecake'in 7 malzemesi 3D yazıcısı tarafından bir araya getirildi, ardından yine makine tarafından pişirildi. Son yıllarda 3D yazıcılarla üretilen gıdalar bilim dünyasını heyecanlandırsa da, şimdiye dek bu işlem yalnızca pişirilmemiş malzemelerle hazırlanan ve dolayısıyla pek iştah açıcı olmayan yiyeceklerle kısıtlı kaldı. Ancak araştırmacılar bu kez 3D yazıcıları kullanarak fıstık ezmeli-muzlu cheesecake gibi pişirilen ve iştah açıcı bir ürün elde etmeyi başardı. Yayınlanan makaleye göre pişirme işleminden önce tüm malzemeler macun benzeri bir kıvama dönüştürüldü. Cheesecake'in tabanında graham krakeri, katlarında ise fıstık ezmesi, çikolatalı krema, muz püresi, kiraz parçacıkları, çilek jölesi ve krem şanti kullanıldı. Tüm bu malzemeler 3D yazıcıya dolduruldu ve pişirme sürecinin geri kalanı makinenin kontrolünde devam etti.Katmanlardan oluşan cheesecake'in şekli ise bir dilim halinde. Nihai ürünün ortaya çıkması, 7 deneme sonunda mümkün oldu. Araştırma ekibi cheesecake'in tadına dair herhangi bir yorumda bulunmazken, yalnızca vegan olduğu bilgisini paylaştı.Araştırma makalesinin başyazarı Jonathan Blutinger şu ifadeleri kullandı:Guardian'a konuşan Blutinger, "Cheesecake şu anda sunabileceğimz en iyi şey ama 3D yazıcı aslında çok daha fazlasını yapabilir. Tavuk, sığır eti, sebze ve peynir üretebiliriz. Macun, sıvı veya toz haline getirilebilen her şeyi üretebiliriz" dedi.Uzmanlar teknolojinin ilerletilmesi durumunda 3D yazıcıların geleneksel pişirme yöntemlerinin yerini alabileceğini ve çocukların, sporcuların veya özel diyet uygulamak zorunda kalan kişilerin ihtiyaçlarına göre besin üretilmesini mümkün kılacağını umut ediyor.Araştırma makalesinde şu ifadelere yer verildi:Bilim insanları 3D yazıcılarla elde edilen gıdaların raf ömrünün de daha uzun olacağını, bu sayede gıda israfının azaltılabileceğini belirtti.Araştırmacılar arasında yer alan Pace Üniversitesi'nden Christen Cooper, "3D yazıcı teknolojisiyle elde edilen gıdalar yine de işlenmiş gıdalar olacak. Ancak buradaki umut verici olan nokta, özel ihtiyaçları olan insanlar için daha iyi kontrol edilen ve kişiselleştirilmiş bir beslenme düzeninin uyarlanması olacaktır" dedi.

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pasta, 3d yazıcı, araştırma, gıda