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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/yskdan-yurt-disi-oylara-koruma-oy-pusulalarini-diplomatik-kurye-getirecek-1070429440.html
YSK'dan yurt dışı oylara koruma: Oy pusulalarını 'diplomatik kurye' getirecek
YSK'dan yurt dışı oylara koruma: Oy pusulalarını 'diplomatik kurye' getirecek
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde verdikleri oylar, Nakil Komisyonu ve... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T13:03+0300
2023-05-01T13:03+0300
2023 türkiye seçimleri
yurt dışı
kurye
kargo
uçak
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi devam edecek.Oy Torbaları Nakil Komisyonu görev yapacakYurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralanacak. Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığı’nın görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli ‘Oy Torbaları Nakil Komisyonu’ yer alacak.Uçakta, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir ‘diplomatik kurye’ ve yanında yeteri kadar personel ile YSK tarafından görevlendirilecek personel de bulunacak.Oy Torbaları Nakil Komisyonu başkan ve üyeleri, diplomatik kurye ve diğer personel, kiralanan uçağa İstanbul Havalimanında binecek.Uçaklar Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon'da belirlenen noktalara inecek.İhtiyaç halinde sefer sayısı, belirlenen iniş noktaları ve güzergahlarda değişiklik yapılabilecek.'Diplomatik kurye' yöntemiyle taşımaUçak kiralanmayan temsilciliklerden getirilecek oylar ise ‘diplomatik kurye’lerle taşınacak. Bu taşıma yönteminde, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu, oy torbalarını diplomatik kuryelere tutanakla teslim edecek. Oy torbaları uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye beraberinde taşınacak.Bu şekilde Türkiye'ye gelecek oylar, kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak. Aşamalarda, kurullarda görevli siyasi parti temsilcileri de gözlemci olarak bulunabilecek.New York, Lefkoşa gibi torba sayısı fazla olan misyonlarda, her bir diplomatik torba 20 kilogram olarak hazırlanacak ve diplomatik torba sayısı kadar ek koltuk satın alınacak.THY'nin direkt seferi olmayan temsilciliklerde kullanılan oylar ise Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek THY varış noktalarında, yine diplomatik kuryeye veya Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu'na teslim edilecek.Diplomatik kurye veya kurul, kargoyu temsilciliğe güvenli şekilde ulaştıracak. Bu usulün uygulanacağı temsilcilikler ve kargoları teslim edecekleri THY varış noktaları, THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak YSK tarafından belirlenecek.Yurt dışında kullanılan tüm oylar, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na getirilecek ve 14 Mayıs akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230426/yurtdisinda-73-ulkede-sandik-kuruluyor-en-cok-secmen-almanya-en-az-secmen-brezilyada--1070197951.html
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yurt dışı, kurye, kargo, uçak, yüksek seçim kurulu (ysk)
yurt dışı, kurye, kargo, uçak, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK'dan yurt dışı oylara koruma: Oy pusulalarını 'diplomatik kurye' getirecek

13:03 01.05.2023
© AATürkiye, seçim, oy verme işlemi
Türkiye, seçim, oy verme işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde verdikleri oylar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi devam edecek.

Oy Torbaları Nakil Komisyonu görev yapacak

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralanacak. Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığı’nın görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.
Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli ‘Oy Torbaları Nakil Komisyonu’ yer alacak.
Uçakta, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir ‘diplomatik kurye’ ve yanında yeteri kadar personel ile YSK tarafından görevlendirilecek personel de bulunacak.
Oy Torbaları Nakil Komisyonu başkan ve üyeleri, diplomatik kurye ve diğer personel, kiralanan uçağa İstanbul Havalimanında binecek.
Uçaklar Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon'da belirlenen noktalara inecek.
İhtiyaç halinde sefer sayısı, belirlenen iniş noktaları ve güzergahlarda değişiklik yapılabilecek.

'Diplomatik kurye' yöntemiyle taşıma

Uçak kiralanmayan temsilciliklerden getirilecek oylar ise ‘diplomatik kurye’lerle taşınacak. Bu taşıma yönteminde, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu, oy torbalarını diplomatik kuryelere tutanakla teslim edecek. Oy torbaları uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye beraberinde taşınacak.
Bu şekilde Türkiye'ye gelecek oylar, kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak. Aşamalarda, kurullarda görevli siyasi parti temsilcileri de gözlemci olarak bulunabilecek.
New York, Lefkoşa gibi torba sayısı fazla olan misyonlarda, her bir diplomatik torba 20 kilogram olarak hazırlanacak ve diplomatik torba sayısı kadar ek koltuk satın alınacak.
THY'nin direkt seferi olmayan temsilciliklerde kullanılan oylar ise Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek THY varış noktalarında, yine diplomatik kuryeye veya Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu'na teslim edilecek.
Diplomatik kurye veya kurul, kargoyu temsilciliğe güvenli şekilde ulaştıracak. Bu usulün uygulanacağı temsilcilikler ve kargoları teslim edecekleri THY varış noktaları, THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak YSK tarafından belirlenecek.
Yurt dışında kullanılan tüm oylar, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na getirilecek ve 14 Mayıs akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurtdışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Yurtdışında 73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
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