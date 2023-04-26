https://sputniknews.com.tr/20230426/yurtdisinda-73-ulkede-sandik-kuruluyor-en-cok-secmen-almanya-en-az-secmen-brezilyada--1070197951.html

Yurtdışında 73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da

Yurtdışında 73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da

14 Mayıs seçimleri için Tanzanya'dan Singapur'a, Umman'dan Yeni Zelanda'ya kadar 73 ülkede sandık kurulacak, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T09:48+0300

2023-04-26T09:48+0300

2023-04-26T09:49+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

yurt dışı

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sandık

oy

seçim

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak.Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.Yurtdışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurtdışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.Yurtdışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.Yurtdışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.Yurtdışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.Seçimlerde Türklerin yaşadığı ülkelerde sandık kuran YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık götürdü.ABD'de 9 temsilcilikte oy verilecekYSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek.134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.Verilere göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu, ilk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke sırasında yer aldı.397 bin 86 kayıtlı seçmeni ile Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin yaşadığı ikinci ülke olarak belirlenen Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek.Avusturya'da, 6 temsilcilikte, Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.Sandık kurulacak ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.Yurtdışı oylar yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecekYurtdışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.Yurtdışı oylar nasıl dağıtılacak?Cumhurbaşkanı seçiminde, yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.Yurtdışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:1- Almanya: 1.501.1522- ABD: 134.2463- Arnavutluk: 1.4164- Avustralya: 53.9025- Avusturya: 111.6596- Azerbaycan: 11.0367- Bahreyn: 1.3598- Belarus: 6439- Belçika: 153.44310 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.75711 - Bosna Hersek: 2.94612- Brezilya : 58113- Bulgaristan: 6.39114- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.28115- Cezayir: 2.28016- Çek Cumhuriyeti: 3.01817- Çin: 4.33718- Danimarka: 36.72519- Estonya: 77620- Fas: 68521-Finlandiya: 6.79122-Fransa: 397.08623- Günay Afrika: 1.56124- Gürcistan: 2.30625-Hollanda: 286.75326- Irak: 5.73827- İran: 1.59228 İrlanda: 6.77029-İspanya: 7.43030- İsrail: 5.08831- İsveç: 42.77332-İsviçre: 105.82033- İtalya: 20.14834- Japonya: 5.67235 Kanada: 40.41836- Karadağ: 1.70437- Katar: 10.86838- Kazakistan: 6.10139- Kırgız Cumhuriyeti: 3.11840- Kore: 86641- Kosova: 2.19242- Kuveyt: 4.72543- KKTC 140.11144- Kuzey Makedonya: 4.10745- Libya: 1.13246- Litvanya: 79547- Lübnan: 8.32548- Lüksemburg: 1.50749-Macaristan: 3.88750- Malezya: 71151- Malta: 2.80852- Mısır: 2.32753- Moldova: 86154- Nijerya: 58455- Norveç: 10.39156- Özbekistan: 3.18257- Pakistan: 1.23358- Polonya: 10.45759- Portekiz: 1.48460- Romanya: 10.17261- Rusya: 14.35762- Sırbistan: 2.31163- Singapur: 1.02064- Slovak Cumhuriyeti: 64265- Suudi Arabistan: 23.00566- Tanzanya: 86567- Tayland: 1.27868-Türkmenistan: 63569- Ukrayna: 2.60870- Umman Sultanlığı: 1.39571- Ürdün: 3.03072- Yeni Zelanda: 1.11573- Yunanistan: 11.714

https://sputniknews.com.tr/20230425/istanbul-havalimaninda-secim-sandiklari-kuruldu-1070182399.html

https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-parti-sozcusu-celik-sayin-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdoganin-sagligi-gayet-iyidir-1070193835.html

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