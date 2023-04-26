https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-parti-sozcusu-celik-sayin-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdoganin-sagligi-gayet-iyidir-1070193835.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T02:09+0300
2023-04-26T02:09+0300
2023-04-26T02:11+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı. Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-secimde-terorle-mucadelenin-devam-edip-etmeyecegine-de-karar-verilecek-1070189758.html
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ak parti, ömer çelik, recep tayyip erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir
02:09 26.04.2023 (güncellendi: 02:11 26.04.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı.
Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.