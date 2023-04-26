https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-parti-sozcusu-celik-sayin-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdoganin-sagligi-gayet-iyidir-1070193835.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T02:09+0300

2023-04-26T02:09+0300

2023-04-26T02:11+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

ömer çelik

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı. Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-secimde-terorle-mucadelenin-devam-edip-etmeyecegine-de-karar-verilecek-1070189758.html

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2023

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ak parti, ömer çelik, recep tayyip erdoğan