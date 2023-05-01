Sinan Oğan: Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz burayı miting alanına çevirdiniz
22:55 01.05.2023 (güncellendi: 22:56 01.05.2023)
© İHA / SADIK CANGELSinan Oğan
© İHA / SADIK CANGEL
Manisa bugün aynı saatlerde hem ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hem de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Kılıçdaroğlu'ndan kısa süre önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Oğan, sandalyenin üzerine çıkarak "Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz bugün burayı miting alanına çevirdiniz" dedi.
Manisa aynı saatlerde iki cumhurbaşkanı adayını birden ağırladı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir sandalyenin üzerine çıkarak, kalabalığa seslendi.
Manisa'da miting planlamadığını belirterek sözlerine başlayan Oğan, "Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz bugün burayı miting alanına çevirdiniz. Siz Manisa Ovası'nın bozkurt yuvası olduğunu gösterdiniz Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Kendisine destek verenlere teşekkür eden Oğan, "Sizler, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin, Mustafa Kemal'in yolundan gidenlerin yalnız olmadığını gösterdiniz. Memleket yönetme işinde 'Biz de varız' dediniz. Türk milliyetçiliğinin iktidarına susamış sizler geldiniz, burada bize güç verdiniz" diye konuştu.
Sloganlar eşliğinde konuşan Oğan şunları ifade etti:
"10 dakika konuşacağım sonra başka bir cumhurbaşkanı adayı geleceği için ayrılacağız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bizim ötekiler gibi büyükşehir belediye başkanlarımız, havuz medyamız, havuzda biriken paralarımız yoktu. Bizim sizin gibi Türk gençliğimiz vardı. Biz bugün buraya miting yapamaya gelmedik ama siz bugün burayı miting alanına çevirdiniz. Siz Manisa Ovasının bozkurt yuvası olduğunu gösterdiniz Allah razı olsun. Sırada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve parlamento seçimlerinde bozkurtları yok sayanlara bozkurtlar diriliyor deme zamanı. Atsız ne demişti? Okuyucular üzülmesin çünkü bozkurtlar diriliyor. Şimdi biz Türkiye'de terör örgütlerinin uzantılarını mecliste istemiyoruz dedik bunlar getirdiler birisini bir ittifaka diğerini diğer ittifaka yamadılar. Biz ise diyoruz ki ne Kandil Dağı ne domuz bağı. Onlar bizi yok saydılar biz çoğalacağız. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin, Mustafa Kemal'in yolundan gidenlerin yalnız olmadığını gösterdiniz, memleket yönetme işinde biz de varız dediniz. Siz Türk milliyetçiliğinin iktidarına susamış sizler geldiniz burada bize güç verdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.
'Biz artık diyoruz ki 20 yıllık bu köhne iktidarla, köhne muhalefet gitsin diyoruz'
Buralarda büyük mitingler yapacağımız günler yakındır. Türk Milliyetçilerinin bu ülkeyi yöneteceği günler yakındır. Anketlerde bizleri yok sayanlar, televizyonlarda bizi yok sayanlar görsünler. Türk Milliyetçiliği onlar görmüyor onlar yok sayıyor diye yok olacak değil. Türk Milliyetçileri de Atatürkçüler de projeleriyle geliyor. Biz sadece Suriyeliler, Iraklılar gitsin demiyoruz. Biz sadece ve sadece milliyetçilik üzerinden siyaset yapmıyoruz. Bizim siyasetimizin temelinde gençlerimiz için, ekonomimiz için, tarımımız için projelerimiz var. Biz artık diyoruz ki 20 yıllık bu köhne iktidarla, köhne muhalefet gitsin diyoruz. Türkiye'nin geleceğini gençlerle, Türk gençleriyle beraber inşa edelim diyoruz. Var mısınız?"
Sinan Oğan konuşmasının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi nedeniyle güzergahını değiştirerek Manisa ziyaretini yoğun ilgi altında tamamladı.