https://sputniknews.com.tr/20230501/sinan-ogan-biz-bugun-buraya-miting-yapmaya-gelmedik-ama-siz-burayi-miting-alanina--cevirdiniz-1070461730.html

Sinan Oğan: Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz burayı miting alanına çevirdiniz

Sinan Oğan: Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz burayı miting alanına çevirdiniz

Manisa bugün aynı saatlerde hem ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hem de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Kılıçdaroğlu'ndan... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T22:55+0300

2023-05-01T22:55+0300

2023-05-01T22:56+0300

2023 türkiye seçimleri

manisa

sinan oğan

kemal kılıçdaroğlu

miting

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Manisa aynı saatlerde iki cumhurbaşkanı adayını birden ağırladı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir sandalyenin üzerine çıkarak, kalabalığa seslendi.Manisa'da miting planlamadığını belirterek sözlerine başlayan Oğan, "Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz bugün burayı miting alanına çevirdiniz. Siz Manisa Ovası'nın bozkurt yuvası olduğunu gösterdiniz Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Kendisine destek verenlere teşekkür eden Oğan, "Sizler, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin, Mustafa Kemal'in yolundan gidenlerin yalnız olmadığını gösterdiniz. Memleket yönetme işinde 'Biz de varız' dediniz. Türk milliyetçiliğinin iktidarına susamış sizler geldiniz, burada bize güç verdiniz" diye konuştu.Sloganlar eşliğinde konuşan Oğan şunları ifade etti:'Biz artık diyoruz ki 20 yıllık bu köhne iktidarla, köhne muhalefet gitsin diyoruz'Buralarda büyük mitingler yapacağımız günler yakındır. Türk Milliyetçilerinin bu ülkeyi yöneteceği günler yakındır. Anketlerde bizleri yok sayanlar, televizyonlarda bizi yok sayanlar görsünler. Türk Milliyetçiliği onlar görmüyor onlar yok sayıyor diye yok olacak değil. Türk Milliyetçileri de Atatürkçüler de projeleriyle geliyor. Biz sadece Suriyeliler, Iraklılar gitsin demiyoruz. Biz sadece ve sadece milliyetçilik üzerinden siyaset yapmıyoruz. Bizim siyasetimizin temelinde gençlerimiz için, ekonomimiz için, tarımımız için projelerimiz var. Biz artık diyoruz ki 20 yıllık bu köhne iktidarla, köhne muhalefet gitsin diyoruz. Türkiye'nin geleceğini gençlerle, Türk gençleriyle beraber inşa edelim diyoruz. Var mısınız?" Sinan Oğan konuşmasının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi nedeniyle güzergahını değiştirerek Manisa ziyaretini yoğun ilgi altında tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230501/kilicdaroglu-bir-suru-yalanlar-yok-masanin-alti-yok-masanin-ustu-bunlarin-hicbirisine-inanmayin-1070458599.html

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