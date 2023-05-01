https://sputniknews.com.tr/20230501/kilicdaroglu-bir-suru-yalanlar-yok-masanin-alti-yok-masanin-ustu-bunlarin-hicbirisine-inanmayin-1070458599.html
Kılıçdaroğlu: Bir sürü yalanlar, yok masanın altı, yok masanın üstü bunların hiçbirisine inanmayın
Kılıçdaroğlu: Bir sürü yalanlar, yok masanın altı, yok masanın üstü bunların hiçbirisine inanmayın
Manisa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:05+0300
2023-05-01T22:05+0300
2023-05-01T22:05+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
altılı masa
iftira
yalan
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde tarih yazacaklarını, ülkeye barış ve huzuru getireceklerini söyledi.Seçimi kazanmaları halinde sosyal devleti ayağa kaldırmayı, 100 bin öğretmen ataması yapmayı, 150 bin taşeron işçiyi kadroya almayı vadeden Kılıçdaroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürünü çekirdeksiz kuru üzümün müstahsildeki kilogram fiyatını en az 2 dolar olarak belirleyeceklerini söyledi.Bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından "Haydi" isimli yeni seçim müziklerini meydandakilerin beğenisine sundu.Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye başkanlığına seçildikten sonra başkentte yaptıkları hizmetleri anlattı. Herkese eşit şekilde hizmet ettiklerini anlatan Yavaş, yaşanan değişimin etkilerini herkesin gördüğünü söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Millet İttifakı'nda 6 partinin genel başkanının "biz" kavramı altında birleştiğini ifade ederek, "Millet İttifakı, Türkiye için muhteşem bir dönüm noktası olacak. Çok büyük bir ekibimiz var. Başkanlarımızla biz kendimizi bu süreçte millete adadık. Parti yok, partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin, hak hukuk ve adaletin kazanacağı bir seçim" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, iftira, yalan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, iftira, yalan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
Kılıçdaroğlu: Bir sürü yalanlar, yok masanın altı, yok masanın üstü bunların hiçbirisine inanmayın
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Manisa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirisine inanmayın" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde tarih yazacaklarını, ülkeye barış ve huzuru getireceklerini söyledi.
Seçimi kazanmaları halinde sosyal devleti ayağa kaldırmayı, 100 bin öğretmen ataması yapmayı, 150 bin taşeron işçiyi kadroya almayı vadeden Kılıçdaroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürünü çekirdeksiz kuru üzümün müstahsildeki kilogram fiyatını en az 2 dolar olarak belirleyeceklerini söyledi.
Bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirisine inanmayın. Çünkü 6 lider beraberiz, 6 lider halkın karşısına çıkıyoruz. Kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Sizler gibi yaşıyorum. Benim sarayda yaşamak gibi bir derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğiz."
Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından "Haydi" isimli yeni seçim müziklerini meydandakilerin beğenisine sundu.
Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye başkanlığına seçildikten sonra başkentte yaptıkları hizmetleri anlattı. Herkese eşit şekilde hizmet ettiklerini anlatan Yavaş, yaşanan değişimin etkilerini herkesin gördüğünü söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Millet İttifakı'nda 6 partinin genel başkanının "biz" kavramı altında birleştiğini ifade ederek, "Millet İttifakı, Türkiye için muhteşem bir dönüm noktası olacak. Çok büyük bir ekibimiz var. Başkanlarımızla biz kendimizi bu süreçte millete adadık. Parti yok, partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin, hak hukuk ve adaletin kazanacağı bir seçim" ifadelerini kullandı.