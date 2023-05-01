https://sputniknews.com.tr/20230501/kilicdaroglu-bir-suru-yalanlar-yok-masanin-alti-yok-masanin-ustu-bunlarin-hicbirisine-inanmayin-1070458599.html

Kılıçdaroğlu: Bir sürü yalanlar, yok masanın altı, yok masanın üstü bunların hiçbirisine inanmayın

Kılıçdaroğlu: Bir sürü yalanlar, yok masanın altı, yok masanın üstü bunların hiçbirisine inanmayın

Manisa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T22:05+0300

2023-05-01T22:05+0300

2023-05-01T22:05+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

altılı masa

iftira

yalan

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070458912_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_8ba821b549432688553e23206378584a.jpg

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde tarih yazacaklarını, ülkeye barış ve huzuru getireceklerini söyledi.Seçimi kazanmaları halinde sosyal devleti ayağa kaldırmayı, 100 bin öğretmen ataması yapmayı, 150 bin taşeron işçiyi kadroya almayı vadeden Kılıçdaroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürünü çekirdeksiz kuru üzümün müstahsildeki kilogram fiyatını en az 2 dolar olarak belirleyeceklerini söyledi.Bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından "Haydi" isimli yeni seçim müziklerini meydandakilerin beğenisine sundu.Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye başkanlığına seçildikten sonra başkentte yaptıkları hizmetleri anlattı. Herkese eşit şekilde hizmet ettiklerini anlatan Yavaş, yaşanan değişimin etkilerini herkesin gördüğünü söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Millet İttifakı'nda 6 partinin genel başkanının "biz" kavramı altında birleştiğini ifade ederek, "Millet İttifakı, Türkiye için muhteşem bir dönüm noktası olacak. Çok büyük bir ekibimiz var. Başkanlarımızla biz kendimizi bu süreçte millete adadık. Parti yok, partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin, hak hukuk ve adaletin kazanacağı bir seçim" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, iftira, yalan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu