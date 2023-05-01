https://sputniknews.com.tr/20230501/rus-filosu-sivastopole-iha-saldirisini-puskurtuyor-1070459055.html
‘Rus Filosu, Sivastopol’e İHA saldırısını püskürtüyor’
‘Rus Filosu, Sivastopol’e İHA saldırısını püskürtüyor’
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Rus Karadeniz Filosu’nun hava savunma sistemlerinin desteğiyle Sivastopol’e insansız hava araçlarının saldırısını... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:04+0300
2023-05-01T22:04+0300
2023-05-01T22:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kırım
sergey aksenov
insansız hava aracı (iha)
mihail razvojayev
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram paylaşımında “Filo güçleri, hava savunma ile işbirliğinde düşman İHA’larının saldırısını püskürtüyor. Bir İHA düşürüldü. Şehrin tüm servisleri hazır durumda” ifadelerine yer verdi.Razvojayev, kent sakinlerine itidal çağrısında bulundu.Aksyonov: Kırım’ın batısında bir İHA düşürüldüKırım Başkanı Sergey Aksenov da Telegram üzerinden “Kırım’ın batısında, hava savunma güçleri tarafından bir İHA düşürüldü. Askerlerimiz görevini net ve etkili biçimde yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.Aksenov da vatandaşlara sakin olma ve sadece güvenilir bilgi kaynaklarına güvenme çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html
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rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, insansız hava aracı (iha), mihail razvojayev
rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, insansız hava aracı (iha), mihail razvojayev
‘Rus Filosu, Sivastopol’e İHA saldırısını püskürtüyor’
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Rus Karadeniz Filosu’nun hava savunma sistemlerinin desteğiyle Sivastopol’e insansız hava araçlarının saldırısını püskürtme çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram paylaşımında “Filo güçleri, hava savunma ile işbirliğinde düşman İHA’larının saldırısını püskürtüyor. Bir İHA düşürüldü. Şehrin tüm servisleri hazır durumda” ifadelerine yer verdi.
Razvojayev, kent sakinlerine itidal çağrısında bulundu.
Aksyonov: Kırım’ın batısında bir İHA düşürüldü
Kırım Başkanı Sergey Aksenov da Telegram üzerinden “Kırım’ın batısında, hava savunma güçleri tarafından bir İHA düşürüldü. Askerlerimiz görevini net ve etkili biçimde yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.
Aksenov da vatandaşlara sakin olma ve sadece güvenilir bilgi kaynaklarına güvenme çağrısında bulundu.