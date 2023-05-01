https://sputniknews.com.tr/20230501/rus-filosu-sivastopole-iha-saldirisini-puskurtuyor-1070459055.html

‘Rus Filosu, Sivastopol’e İHA saldırısını püskürtüyor’

‘Rus Filosu, Sivastopol’e İHA saldırısını püskürtüyor’

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Rus Karadeniz Filosu’nun hava savunma sistemlerinin desteğiyle Sivastopol’e insansız hava araçlarının saldırısını... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T22:04+0300

2023-05-01T22:04+0300

2023-05-01T22:04+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kırım

sergey aksenov

insansız hava aracı (iha)

mihail razvojayev

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram paylaşımında “Filo güçleri, hava savunma ile işbirliğinde düşman İHA’larının saldırısını püskürtüyor. Bir İHA düşürüldü. Şehrin tüm servisleri hazır durumda” ifadelerine yer verdi.Razvojayev, kent sakinlerine itidal çağrısında bulundu.Aksyonov: Kırım’ın batısında bir İHA düşürüldüKırım Başkanı Sergey Aksenov da Telegram üzerinden “Kırım’ın batısında, hava savunma güçleri tarafından bir İHA düşürüldü. Askerlerimiz görevini net ve etkili biçimde yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.Aksenov da vatandaşlara sakin olma ve sadece güvenilir bilgi kaynaklarına güvenme çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html

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rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, insansız hava aracı (iha), mihail razvojayev