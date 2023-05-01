https://sputniknews.com.tr/20230501/riga-sakinleri-rusofobiye-karsi-toplandi-1070459665.html
Riga sakinleri Rusofobiye karşı toplandı
Riga sakinleri Rusofobiye karşı toplandı
Letonya’nın başkenti Riga’da Rusofobi karşıtı gösteri düzenlendi. Protestocular, Rusofobiden vazgeçilmesi, 9 Mayıs’ın kutlanmasına ve Rusça eğitimine izin... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:10+0300
2023-05-01T22:10+0300
2023-05-01T22:10+0300
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Letonya’nın Rus Birliği (RLS), başkent Riga’da bir protesto gösterisi düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösterinin başında İtalyan faşizm karşıtı marşı ‘Bella Ciao’ okundu.RLS yöneticileri, Letonya’da insan haklarıyla ilgili durumun giderek kötüleştiğini ve ülkede Rusya karşıtı girişimlerin giderek arttığını dile getirdi. Bu girişimler arasında, anıtların yıkılması, sokak isimlerinin değiştirilmesi, Rusça bilgi ve servis sunmanın reddedilmesi, Rusça tiyatro oyunlarının iptali, sinemalarda Rusça altyazıların kaldırılması, seçim ajitasyonunun Rusça yapılmasına yasak getirilmesi gösterildi.Protestocular, Letonya’nın her bir vatandaşı için insan haklarının ve sosyal garantilerin sağlanmasını, ülkede yaşayan Ruslar için yeni taleplerin kaldırılmasını, Rus gazetecilere yöneltilen suçların geri çekilmesini ve gönüllü askerliğin getirilmesini talep etti. Protestocular ayrıca 9 Mayıs kutlamalarının da geri getirilmesini talep etti.RLS Başkanı Tatyana Jdanok, “9 Mayıs kutlama ve anma etkinlikleri yasağına karşı oy veren tek bir milletvekilinin bulunmadığı Letonya parlamentosuna yazıklar olsun” diye konuştu.Letonya parlamentosu, 20 Nisan’daki oturumunda 9 Mayıs kutlama etkinliklerinin yasaklanmasını öngören tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.Geçen yıl Riga yönetimi, ülkedeki eğitimin sadece Letonca yapılmasını öngören yasa düzenlemelerini onaylamıştı. Letonya’da nüfusun yüzde yaklaşık 40’ı Rusça konuşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasem-seyahat-kisitlamasi-kaydi-ile-serbest-birakildi-1070287647.html
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letonya, rusya, rusofobi, protesto
Riga sakinleri Rusofobiye karşı toplandı
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Letonya’nın başkenti Riga’da Rusofobi karşıtı gösteri düzenlendi. Protestocular, Rusofobiden vazgeçilmesi, 9 Mayıs’ın kutlanmasına ve Rusça eğitimine izin verilmesi talebinde bulundu.
Letonya’nın Rus Birliği (RLS), başkent Riga’da bir protesto gösterisi düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösterinin başında İtalyan faşizm karşıtı marşı ‘Bella Ciao’ okundu.
RLS yöneticileri, Letonya’da insan haklarıyla ilgili durumun giderek kötüleştiğini ve ülkede Rusya karşıtı girişimlerin giderek arttığını dile getirdi. Bu girişimler arasında, anıtların yıkılması, sokak isimlerinin değiştirilmesi, Rusça bilgi ve servis sunmanın reddedilmesi, Rusça tiyatro oyunlarının iptali, sinemalarda Rusça altyazıların kaldırılması, seçim ajitasyonunun Rusça yapılmasına yasak getirilmesi gösterildi.
Protestocular, Letonya’nın her bir vatandaşı için insan haklarının ve sosyal garantilerin sağlanmasını, ülkede yaşayan Ruslar için yeni taleplerin kaldırılmasını, Rus gazetecilere yöneltilen suçların geri çekilmesini ve gönüllü askerliğin getirilmesini talep etti. Protestocular ayrıca 9 Mayıs kutlamalarının da geri getirilmesini talep etti.
RLS Başkanı Tatyana Jdanok, “9 Mayıs kutlama ve anma etkinlikleri yasağına karşı oy veren tek bir milletvekilinin bulunmadığı Letonya parlamentosuna yazıklar olsun” diye konuştu.
Letonya parlamentosu, 20 Nisan’daki oturumunda 9 Mayıs kutlama etkinliklerinin yasaklanmasını öngören tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.
Geçen yıl Riga yönetimi, ülkedeki eğitimin sadece Letonca yapılmasını öngören yasa düzenlemelerini onaylamıştı. Letonya’da nüfusun yüzde yaklaşık 40’ı Rusça konuşuyor.