https://sputniknews.com.tr/20230427/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasem-seyahat-kisitlamasi-kaydi-ile-serbest-birakildi-1070287647.html

Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, seyahat kısıtlaması kaydı ile serbest bırakıldı

Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, seyahat kısıtlaması kaydı ile serbest bırakıldı

Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T20:36+0300

2023-04-27T20:36+0300

2023-04-27T20:38+0300

dünya

letonya

marat kasem

casus

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Sputnik Yakın Yurtdışı’nın yerel Telegram kanalına atıfla aktardığı üzere, Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem, yaşadığı yeri terk etmemesi kaydı ile serbest bırakıldı.Açıklamada, “Yerel Telegram kanalı, Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem’in, yaşadığı yeri terk etmeme taahhüdü kaydıyla Litvanya’daki cezaevinden salıverildiğini bildiriyor. Mahkeme duruşmasına kadar Marat, evini terk etmeyecek ve polis gözetiminde olacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kasem'in 23.00 ile 7.00 saatleri arasında kayıtlı bulunduğu adresteki evinde bulunması ve haftada iki kez imza için polis merkezine gitmesi gerektiği ifade edildi.

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letonya, marat kasem, casus