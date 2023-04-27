https://sputniknews.com.tr/20230427/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasem-seyahat-kisitlamasi-kaydi-ile-serbest-birakildi-1070287647.html
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, seyahat kısıtlaması kaydı ile serbest bırakıldı
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, seyahat kısıtlaması kaydı ile serbest bırakıldı
Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T20:36+0300
2023-04-27T20:36+0300
2023-04-27T20:38+0300
dünya
letonya
marat kasem
casus
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Sputnik Yakın Yurtdışı’nın yerel Telegram kanalına atıfla aktardığı üzere, Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem, yaşadığı yeri terk etmemesi kaydı ile serbest bırakıldı.Açıklamada, “Yerel Telegram kanalı, Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem’in, yaşadığı yeri terk etmeme taahhüdü kaydıyla Litvanya’daki cezaevinden salıverildiğini bildiriyor. Mahkeme duruşmasına kadar Marat, evini terk etmeyecek ve polis gözetiminde olacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kasem'in 23.00 ile 7.00 saatleri arasında kayıtlı bulunduğu adresteki evinde bulunması ve haftada iki kez imza için polis merkezine gitmesi gerektiği ifade edildi.
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letonya, marat kasem, casus
letonya, marat kasem, casus
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, seyahat kısıtlaması kaydı ile serbest bırakıldı
20:36 27.04.2023 (güncellendi: 20:38 27.04.2023) Abone ol
Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem’in yaşadığı yeri terk etmemesi kaydı ile serbest bırakıldığı bildirildi.
Sputnik Yakın Yurtdışı’nın yerel Telegram kanalına atıfla aktardığı üzere, Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem, yaşadığı yeri terk etmemesi kaydı ile serbest bırakıldı.
Açıklamada, “Yerel Telegram kanalı, Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem’in, yaşadığı yeri terk etmeme taahhüdü kaydıyla Litvanya’daki cezaevinden salıverildiğini bildiriyor. Mahkeme duruşmasına kadar Marat, evini terk etmeyecek ve polis gözetiminde olacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Kasem'in 23.00 ile 7.00 saatleri arasında kayıtlı bulunduğu adresteki evinde bulunması ve haftada iki kez imza için polis merkezine gitmesi gerektiği ifade edildi.