https://sputniknews.com.tr/20230501/munzur-cayina-dusen-otomobile-ulasildi-1070445479.html
Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı
Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan araca ulaşıldı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T17:34+0300
2023-05-01T17:34+0300
2023-05-01T17:34+0300
türkiye
munzur çayı
tunceli
otomobil
ölüm
arama
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Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 22 yaşındaki Baran Aslantaş, 21 yaşındaki Azad Demiral ve 22 yaşındaki Mehmet Can Demiral'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı'nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.Ekipler, su altındaki otomobili Munzur Çayı'ndan çıkarmak için çalışma başlattı.Otomobilin çıkarılmasından sonra kayıp kişilerin araçta olmaması halinde arama çalışmalarına devam edilecek.Ne olmuştu?Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/tuncelide-pulumur-cayina-dusen-otomobildeki-2-kisi-hayatini-kaybetti-1068497868.html
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munzur çayı, tunceli, otomobil, ölüm, arama
munzur çayı, tunceli, otomobil, ölüm, arama
Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan araca ulaşıldı.
Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 22 yaşındaki Baran Aslantaş, 21 yaşındaki Azad Demiral ve 22 yaşındaki Mehmet Can Demiral'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.
Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.
Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı'nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.
Ekipler, su altındaki otomobili Munzur Çayı'ndan çıkarmak için çalışma başlattı.
Otomobilin çıkarılmasından sonra kayıp kişilerin araçta olmaması halinde arama çalışmalarına devam edilecek.
Ne olmuştu?
Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.