https://sputniknews.com.tr/20230501/munzur-cayina-dusen-otomobile-ulasildi-1070445479.html

Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı

Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan araca ulaşıldı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T17:34+0300

2023-05-01T17:34+0300

2023-05-01T17:34+0300

türkiye

munzur çayı

tunceli

otomobil

ölüm

arama

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Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 22 yaşındaki Baran Aslantaş, 21 yaşındaki Azad Demiral ve 22 yaşındaki Mehmet Can Demiral'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı'nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.Ekipler, su altındaki otomobili Munzur Çayı'ndan çıkarmak için çalışma başlattı.Otomobilin çıkarılmasından sonra kayıp kişilerin araçta olmaması halinde arama çalışmalarına devam edilecek.Ne olmuştu?Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/tuncelide-pulumur-cayina-dusen-otomobildeki-2-kisi-hayatini-kaybetti-1068497868.html

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