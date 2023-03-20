https://sputniknews.com.tr/20230320/tuncelide-pulumur-cayina-dusen-otomobildeki-2-kisi-hayatini-kaybetti-1068497868.html

Tunceli'de Pülümür Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'de Pülümür Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Pülümür Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T12:51+0300

2023-03-20T12:51+0300

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türkiye

tunceli

çay

pülümür

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Yusuf Y'nin kullandığı 52 PD 760 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolunun Zağge köyü mevkisinde Pülümür Çayı'na düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.Ekipler, çay ve kıyısında yaptıkları arama çalışması sonucu suda kaybolan sürücü Yusuf Y. ile Ülkü Y'nin cansız bedenine ulaştı.Bot yardımıyla çaydan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/erzincanda-saganak-taskinlara-neden-oldu-1068486893.html

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tunceli

pülümür

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