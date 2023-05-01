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https://sputniknews.com.tr/20230501/motorine-indirim-geliyor-1070419487.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
motorin
brent petrolün varil fiyatı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik devam ediyor.Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,37 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19,71 TL'den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html
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benzin, motorin, brent petrolün varil fiyatı
benzin, motorin, brent petrolün varil fiyatı

Motorine indirim geliyor

11:12 01.05.2023 (güncellendi: 11:13 01.05.2023)
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© REUTERS
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Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik devam ediyor.
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19,71 TL'den satılıyor.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
EKONOMİ
Benzine indirim geliyor
28 Nisan, 10:42
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