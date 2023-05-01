https://sputniknews.com.tr/20230501/motorine-indirim-geliyor-1070419487.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:12+0300

2023-05-01T11:12+0300

2023-05-01T11:13+0300

ekonomi

benzin

motorin

brent petrolün varil fiyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik devam ediyor.Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,37 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19,71 TL'den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, motorin, brent petrolün varil fiyatı