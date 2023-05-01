https://sputniknews.com.tr/20230501/milli-parasutcunun-oldugu-kazada-ingiliz-pilot-tutuklandi-1070444159.html
Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı
Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde milli sporcunun öldüğü yamaç paraşütü kazasında İngiliz pilot tutuklandı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T16:50+0300
2023-05-01T16:50+0300
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türkiye
paraşüt
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan milli paraşütçü Orkut Baysal (30), eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile Babadağ’ın bin 700 metre pistinde uçuş yapmış ve İngiliz Thomas Aıtken’in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü ile havada çarpışmıştı. Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düşmüş, milli sporcu Orkut Baysal'ın hayatını kaybetmişti.Kazada milli sporcuların paraşütüne çarpan İngiliz Thomas Aıtken soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İngiliz pilot çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230429/futbolcularin-dolandirildigi-secil-erzan-sorusturmasinda-3-kisi-daha-tutuklandi-1070349369.html
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Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı
16:50 01.05.2023 (güncellendi: 16:51 01.05.2023) Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde milli sporcunun öldüğü yamaç paraşütü kazasında İngiliz pilot tutuklandı.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan milli paraşütçü Orkut Baysal (30), eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile Babadağ’ın bin 700 metre pistinde uçuş yapmış ve İngiliz Thomas Aıtken’in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü ile havada çarpışmıştı. Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düşmüş, milli sporcu Orkut Baysal'ın hayatını kaybetmişti.
Kazada milli sporcuların paraşütüne çarpan İngiliz Thomas Aıtken soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İngiliz pilot çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.