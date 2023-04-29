https://sputniknews.com.tr/20230429/futbolcularin-dolandirildigi-secil-erzan-sorusturmasinda-3-kisi-daha-tutuklandi-1070349369.html

Futbolcuların dolandırıldığı 'Seçil Erzan' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Futbolcuların dolandırıldığı 'Seçil Erzan' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

İstanbul’da Emre Belözoğlu, Ardan Turan gibi ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent şubesi müdürü... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T11:54+0300

2023-04-29T11:54+0300

2023-04-29T11:54+0300

yaşam

dolandırıcılık

futbolcu

emre belözoğlu

arda turan

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İki hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapmasında Denizbank Levent şubesinin banka müdürü Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzan hakkında ‘Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili şikayetlerin artması üzerine soruşturma genişletildi.Yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine 5 kişi gözaltına alındı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen 5 kişiden biri kadın 3 kişi tutuklandı.Tutuklanan 3 kişinin, banka müdürü Seçil Erzan’la irtibatlı olan isimler olduğu belirtildi.Yapılan incelemelerde gözaltına alınan bazı şüphelilerin ayrıca yurt dışına defalarca gidip geldikleri tespit edildi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapmasında Seçil Erzan’ın bankada kullandığı bilgisayarı da incelenmek üzere el konuldu.Banka müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık iddiası birbirinden habersiz iki iş insanın şikayeti üzerine ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden iş insanı B.Ç. ile bir başka iş insanın avukatı olan Avukat Ümit Karadağ, Denizbank Levent şubesi müdürü Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan bu iki şikayet kapsamında banka müdürü Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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dolandırıcılık, futbolcu, emre belözoğlu, arda turan