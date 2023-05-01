https://sputniknews.com.tr/20230501/masterchef-avustralyanin-unlu-sefi-jock-zonfrillo-hayatini-kaybetti-1070417500.html
MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi Jock Zonfrillo hayatını kaybetti
MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi Jock Zonfrillo hayatını kaybetti
MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi ve jüri üyesi Jock Zonfrillo, 46 yaşında hayatını kaybetti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T10:11+0300
2023-05-01T10:11+0300
2023-05-01T10:11+0300
yaşam
masterchef
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ölüm
jüri
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MasterChef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Zonfrillo'nun bugün öğleden sonra doğruladı, Melbourne'de yaşamını yitirdiğini doğruladı.Programdan yapılan açıklamada, "MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak" ifadeleri yer aldı.Öte yandan, Zonfrillo'nun ölümü şüpheli olarak değerlendirilmiyor.Glasgow'da İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jock Zonfrillo, 20 yaşında Avustralya'ya taşındı ve 2019'da MasterChef'te jüri üyesi olmadan önce 20 yılı aşkın bir süre Sidney ve Adelaide'de ünlü restoranlar işletti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-paylasimi-sebebiyle-tutuklanan-eski-masterchef-sampiyonu-kardas-serbest-birakildi-1068902368.html
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masterchef, avustralya, ölüm, jüri, yemek, yarış, tv
MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi Jock Zonfrillo hayatını kaybetti
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MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi ve jüri üyesi Jock Zonfrillo, 46 yaşında hayatını kaybetti.
MasterChef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Zonfrillo'nun bugün öğleden sonra doğruladı, Melbourne'de yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Programdan yapılan açıklamada, "MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, Zonfrillo'nun ölümü şüpheli olarak değerlendirilmiyor.
Glasgow'da İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jock Zonfrillo, 20 yaşında Avustralya'ya taşındı ve 2019'da MasterChef'te jüri üyesi olmadan önce 20 yılı aşkın bir süre Sidney ve Adelaide'de ünlü restoranlar işletti.