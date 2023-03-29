https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-paylasimi-sebebiyle-tutuklanan-eski-masterchef-sampiyonu-kardas-serbest-birakildi-1068902368.html

Deprem paylaşımı sebebiyle tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Kardaş serbest bırakıldı

Deprem paylaşımı sebebiyle tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Kardaş serbest bırakıldı

Deprem bölgesinde yaptığı paylaşımdan sonra tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T14:16+0300

2023-03-29T14:16+0300

2023-03-29T14:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

uğur kardaş

masterchef

paylaşım

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068902894_0:180:625:531_1920x0_80_0_0_5401efe1608202253361c8de2121a724.jpg

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından bölgeye giden eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği için ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklanmıştı. Haftalar sonra serbest kalan Kardaş'tan ilk açıklama geldi.‘Beni de anlayın’Serbest bırakılan Uğur Kardaş, Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/masterchef-sampiyonu-ugur-kardas-tutuklandi-1066926438.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uğur kardaş, masterchef, paylaşım, gözaltı