https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-paylasimi-sebebiyle-tutuklanan-eski-masterchef-sampiyonu-kardas-serbest-birakildi-1068902368.html
Deprem paylaşımı sebebiyle tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Kardaş serbest bırakıldı
Deprem paylaşımı sebebiyle tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Kardaş serbest bırakıldı
Deprem bölgesinde yaptığı paylaşımdan sonra tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:16+0300
2023-03-29T14:16+0300
2023-03-29T14:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
uğur kardaş
masterchef
paylaşım
gözaltı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından bölgeye giden eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği için ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklanmıştı. Haftalar sonra serbest kalan Kardaş'tan ilk açıklama geldi.‘Beni de anlayın’Serbest bırakılan Uğur Kardaş, Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/masterchef-sampiyonu-ugur-kardas-tutuklandi-1066926438.html
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uğur kardaş, masterchef, paylaşım, gözaltı
uğur kardaş, masterchef, paylaşım, gözaltı
Deprem paylaşımı sebebiyle tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Kardaş serbest bırakıldı
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Deprem bölgesinde yaptığı paylaşımdan sonra tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak serbest kaldığını duyuran Kardaş, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz" dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından bölgeye giden eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği için ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklanmıştı. Haftalar sonra serbest kalan Kardaş'tan ilk açıklama geldi.
‘Beni de anlayın’
Serbest bırakılan Uğur Kardaş, Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.