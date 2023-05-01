https://sputniknews.com.tr/20230501/kufurlu-tezahuratta-bulunmustu-oyuncu-ertan-saban-galatasaray-taraftarindan-ozur-diledi-1070449022.html
Küfürlü tezahüratta bulunmuştu: Oyuncu Ertan Saban, Galatasaray taraftarından özür diledi
Küfürlü tezahüratta bulunmuştu: Oyuncu Ertan Saban, Galatasaray taraftarından özür diledi
Beşiktaş'ın kazandığı derbi sonrası Galatasaray aleyhine yapılan ağır tezahürata katılan oyuncu Ertan Saban, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T18:49+0300
2023-05-01T18:49+0300
2023-05-01T18:57+0300
yaşam
küfür etmek
tezahürat
oyuncu
galatasaray
taraftar
özür
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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin oyuncusu Ertan Saban, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından kutlamalara katıldı.Küfürlü tezahüratlara eşlik eden Saban’ın o halleri, kayda alındı. Sosyal medyada yayılan video üzerine Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi. Tepki çeken söylemleri sonrası yayınladığı video ile özür dileyen Saban, “Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım ve üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benim için” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-erdogana-kufreden-fenerbahceli-taraftarlar-hakim-karsisinda-1070316500.html
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küfür etmek, tezahürat, oyuncu, galatasaray, taraftar, özür
küfür etmek, tezahürat, oyuncu, galatasaray, taraftar, özür
Küfürlü tezahüratta bulunmuştu: Oyuncu Ertan Saban, Galatasaray taraftarından özür diledi
18:49 01.05.2023 (güncellendi: 18:57 01.05.2023) Abone ol
Beşiktaş'ın kazandığı derbi sonrası Galatasaray aleyhine yapılan ağır tezahürata katılan oyuncu Ertan Saban, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından tepki gördü. Yaşananların ardından Saban, "Bunun hiçbir özrü yok ama gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum. Kutlamanın ve taraftarlığın hararetiyle kurulmuş bir cümleydi" dedi.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin oyuncusu Ertan Saban, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından kutlamalara katıldı.
Küfürlü tezahüratlara eşlik eden Saban’ın o halleri, kayda alındı. Sosyal medyada yayılan video üzerine Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi.
Tepki çeken söylemleri sonrası yayınladığı video ile özür dileyen Saban, “Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım ve üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benim için” dedi.