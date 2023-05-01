https://sputniknews.com.tr/20230501/kufurlu-tezahuratta-bulunmustu-oyuncu-ertan-saban-galatasaray-taraftarindan-ozur-diledi-1070449022.html

Küfürlü tezahüratta bulunmuştu: Oyuncu Ertan Saban, Galatasaray taraftarından özür diledi

Küfürlü tezahüratta bulunmuştu: Oyuncu Ertan Saban, Galatasaray taraftarından özür diledi

Beşiktaş'ın kazandığı derbi sonrası Galatasaray aleyhine yapılan ağır tezahürata katılan oyuncu Ertan Saban, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T18:49+0300

2023-05-01T18:49+0300

2023-05-01T18:57+0300

yaşam

küfür etmek

tezahürat

oyuncu

galatasaray

taraftar

özür

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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin oyuncusu Ertan Saban, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından kutlamalara katıldı.Küfürlü tezahüratlara eşlik eden Saban’ın o halleri, kayda alındı. Sosyal medyada yayılan video üzerine Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi. Tepki çeken söylemleri sonrası yayınladığı video ile özür dileyen Saban, “Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım ve üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benim için” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-erdogana-kufreden-fenerbahceli-taraftarlar-hakim-karsisinda-1070316500.html

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küfür etmek, tezahürat, oyuncu, galatasaray, taraftar, özür