https://sputniknews.com.tr/20230501/isvecte-belediye-cok-fazla-beyaz-insanin-yer-aldigi-reklam-filmini-tepkiler-uzerine-kaldirdi--1070417981.html

İsveç'te belediye, 'çok fazla' beyaz insanın yer aldığı reklam filmini tepkiler üzerine kaldırdı

İsveç'te belediye, 'çok fazla' beyaz insanın yer aldığı reklam filmini tepkiler üzerine kaldırdı

İsveç'te Boras Belediyesi, 'çok sayıda' beyazın yer alması ve yabancılara yer verilmemesi nedeniyle tepki çeken reklam filmini kaldırdı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T10:55+0300

2023-05-01T10:55+0300

2023-05-01T10:55+0300

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İsveç'in Boras kentinde belediye yönetimi, kentin tanıtımı için bir reklam filmi yayınladı. Film, çok geçmeden birçok kişinin ve kurumun tepkisini çekti. Yerel gazete Boras Tidning, sadece beyazların yer aldığı reklam filminin 'çeşitlilik açısından eksik' olarak yorumladı. Gazetede yer alan yazıda, filmde 'yabancı kökenli insanların olmadığına' vurgu yapıldı.Tepkiler, reklam filmini çeken yapım şirketini yanıt vermeye zorladı. Firmanın yöneticisi Alexandra Perez Liberg, yapılan hataları kabul edip iyileştirme sözü verdi. Yerel basına yaptığı açıklamada Perez, "Eleştirileri anlıyoruz ve dikkate alacağız. Film, yenisi gelene kadar tüm platformlarımızdan kaldırıldı. Yeni film, çeşitliliği ve kapsayıcılığı temsil eden misyonumuzu içerecek" ifadelerini kullandı.Perez ayrıca daha ileri giderek, daha önce yayınlanan ve yayınlanacak olan reklamları da inceleme sözü verdi ve "Böylece çeşitlilik daha belirgin hale gelsin" diye ekledi. İsveç'in güneyindeki Vastra Gotaland'da yaklaşık 66 bin nüfuslu bir şehir olan Boras, aynı adı taşıyan belediyenin merkezi ve önemli bir sanayi kenti ve demiryolu kavşağı. İstatistiklere göre, kent sakinlerinin yüzde 32'si yabancılardan oluşuyor.

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