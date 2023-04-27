https://sputniknews.com.tr/20230427/isvec-basini-irkci-grup-turk-bayragi-yakacak--1070259262.html

İsveç basını: Irkçı grup Türk bayrağı yakacak

İsveç basını: Irkçı grup Türk bayrağı yakacak

Türkiye'nin NATO'ya girişine izin vermediği İsveç'te ulusal basına göre, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grup Türk bayrağı yakacak. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T12:31+0300

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dünya

isveç

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türk bayrağı

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avrupa

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İsveç'te yerel yayın yapan Dagens ETC gazetesinde yer alan haberde, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grubun Türk bayrağı yakacağı bildirildi.Haberde, İsveç halkının demokratik özgürlüklerinin Türkiye'nin talep ettiği 'terör yasası' nedeniyle 'tehlikede' olduğu iddia edildi.Star'ın aktardığına göre haberin devamında, İsveç halkının bu taleplere karşı olduğu aktarıldı ve taleplerin sadece Türkiye'yi ilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca, İsveç'in Türkiye'ye verdiği 'terörle mücadele sözü' eleştirildi. İskandinav ülkesinin söz konusu yasayı 3 Mayıs tarihinde çıkarması bekleniyor. 'Allt ät alla Gothenburg' grubu ise aynı tarihte Türkiye bayrağını yakacağını belirtti ve bunun bir 'demokratik hak' olduğunu öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230331/turkiye-danimarkada-kuran-i-kerim-ve-turk-bayragina-saldiriya-izin-verilmesini-lanetledi-1069017822.html

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isveç, nato, türk bayrağı, yakma, eylem, avrupa