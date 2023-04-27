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İsveç basını: Irkçı grup Türk bayrağı yakacak
İsveç basını: Irkçı grup Türk bayrağı yakacak
Türkiye'nin NATO'ya girişine izin vermediği İsveç'te ulusal basına göre, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grup Türk bayrağı yakacak. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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İsveç'te yerel yayın yapan Dagens ETC gazetesinde yer alan haberde, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grubun Türk bayrağı yakacağı bildirildi.Haberde, İsveç halkının demokratik özgürlüklerinin Türkiye'nin talep ettiği 'terör yasası' nedeniyle 'tehlikede' olduğu iddia edildi.Star'ın aktardığına göre haberin devamında, İsveç halkının bu taleplere karşı olduğu aktarıldı ve taleplerin sadece Türkiye'yi ilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca, İsveç'in Türkiye'ye verdiği 'terörle mücadele sözü' eleştirildi. İskandinav ülkesinin söz konusu yasayı 3 Mayıs tarihinde çıkarması bekleniyor. 'Allt ät alla Gothenburg' grubu ise aynı tarihte Türkiye bayrağını yakacağını belirtti ve bunun bir 'demokratik hak' olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230331/turkiye-danimarkada-kuran-i-kerim-ve-turk-bayragina-saldiriya-izin-verilmesini-lanetledi-1069017822.html
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isveç, nato, türk bayrağı, yakma, eylem, avrupa
isveç, nato, türk bayrağı, yakma, eylem, avrupa

İsveç basını: Irkçı grup Türk bayrağı yakacak

12:31 27.04.2023 (güncellendi: 12:34 27.04.2023)
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand / İsveç polisi
İsveç polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand /
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Türkiye'nin NATO'ya girişine izin vermediği İsveç'te ulusal basına göre, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grup Türk bayrağı yakacak.
İsveç'te yerel yayın yapan Dagens ETC gazetesinde yer alan haberde, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grubun Türk bayrağı yakacağı bildirildi.
Haberde, İsveç halkının demokratik özgürlüklerinin Türkiye'nin talep ettiği 'terör yasası' nedeniyle 'tehlikede' olduğu iddia edildi.
Star'ın aktardığına göre haberin devamında, İsveç halkının bu taleplere karşı olduğu aktarıldı ve taleplerin sadece Türkiye'yi ilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca, İsveç'in Türkiye'ye verdiği 'terörle mücadele sözü' eleştirildi.
İskandinav ülkesinin söz konusu yasayı 3 Mayıs tarihinde çıkarması bekleniyor. 'Allt ät alla Gothenburg' grubu ise aynı tarihte Türkiye bayrağını yakacağını belirtti ve bunun bir 'demokratik hak' olduğunu öne sürdü.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
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