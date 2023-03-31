https://sputniknews.com.tr/20230331/turkiye-danimarkada-kuran-i-kerim-ve-turk-bayragina-saldiriya-izin-verilmesini-lanetledi-1069017822.html

Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya izin verilmesini lanetledi

Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya izin verilmesini lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan nefret suçunun tekrarlanmasına izin verilmesini en güçlü şekilde lanetledi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T19:10+0300

2023-03-31T19:10+0300

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka’da 24 Mart'ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bugün tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı."Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada bu hatada ısrarcı davranılmasının da not edildiği kaydedildi.Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldıAçıklamada, bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiğinin açıkça görüldüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıDanimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapıldı.Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı.Provokatörler, Peygamber Hazreti Muhammed ve İslam düşmanı pankart açarken, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi.Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.

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