https://sputniknews.com.tr/20230501/istanbulun-5-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1070418796.html
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerine elektrik verilemiyor. BEDAŞ'ın 1 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programına göre, Avrupa Yakası'ndaki 5 ilçeye... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T11:04+0300
2023-05-01T11:04+0300
2023-05-01T11:04+0300
yaşam
istanbul
elektrik
elektrik kesintisi
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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler şöyle: Avcılar ilçe merkezi Gümüşpala Mahallesi, Kuruçeşme, Limon, Mutlu sokaklarında, 09-17 saatleri arasında elektrik kesintisi olacakBağcılar ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi'nin bazı sokaklarında, Beylikdüzü ilçe merkezi Yakuplu Mahallesi'nde, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Silivri'de ise Mimar Sinan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde kesinti yaşanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230425/yuzde-100-zammi-az-buldu-solunum-cihazina-bagli-yasayan-kiracisinin-elektrigini-kesti-1070156364.html
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istanbul, elektrik, elektrik kesintisi
istanbul, elektrik, elektrik kesintisi
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
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İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerine elektrik verilemiyor. BEDAŞ'ın 1 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programına göre, Avrupa Yakası'ndaki 5 ilçeye elektrik verilemeyecek.
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler şöyle:
Avcılar ilçe merkezi Gümüşpala Mahallesi, Kuruçeşme, Limon, Mutlu sokaklarında, 09-17 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak
Bağcılar ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi'nin bazı sokaklarında, Beylikdüzü ilçe merkezi Yakuplu Mahallesi'nde, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Silivri'de ise Mimar Sinan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde kesinti yaşanacak.