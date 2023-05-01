https://sputniknews.com.tr/20230501/istanbulun-5-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1070418796.html

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerine elektrik verilemiyor. BEDAŞ'ın 1 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programına göre, Avrupa Yakası'ndaki 5 ilçeye... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:04+0300

2023-05-01T11:04+0300

2023-05-01T11:04+0300

yaşam

istanbul

elektrik

elektrik kesintisi

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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler şöyle: Avcılar ilçe merkezi Gümüşpala Mahallesi, Kuruçeşme, Limon, Mutlu sokaklarında, 09-17 saatleri arasında elektrik kesintisi olacakBağcılar ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi'nin bazı sokaklarında, Beylikdüzü ilçe merkezi Yakuplu Mahallesi'nde, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Silivri'de ise Mimar Sinan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde kesinti yaşanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230425/yuzde-100-zammi-az-buldu-solunum-cihazina-bagli-yasayan-kiracisinin-elektrigini-kesti-1070156364.html

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istanbul, elektrik, elektrik kesintisi