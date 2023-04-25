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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230425/yuzde-100-zammi-az-buldu-solunum-cihazina-bagli-yasayan-kiracisinin-elektrigini-kesti-1070156364.html
Yüzde 100 zammı az buldu, solunum cihazına bağlı yaşayan kiracısının elektriğini kesti
Yüzde 100 zammı az buldu, solunum cihazına bağlı yaşayan kiracısının elektriğini kesti
Antalya’da 8 yıldır aynı adreste oturan kiracısının yüzde 100’ü geçen kira zammını beğenmeyen ev sahibi, kendi üzerine olan elektrik aboneliğini sonlandırarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T13:08+0300
2023-04-25T13:08+0300
kiracı
zam
ekonomi
solunum cihazı
elektrik kesintisi
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Antalya’da kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan 77 yaşındaki Fatma Yalım, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır aynı adreste yaşıyor. Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi. Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. İddiaya göre ev sahibi ise yüzde 100’ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.‘Elektriğim kesildi, mağdur oldum’Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, “Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum. Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir” dedi.‘Hadi elektrikler annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi’Göksel Yalım ise şu sözlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230411/kirasini-1-yillik-pesin-odedikleri-daireye-giremiyorlar-1069519562.html
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kiracı, zam, solunum cihazı, elektrik kesintisi
kiracı, zam, solunum cihazı, elektrik kesintisi

Yüzde 100 zammı az buldu, solunum cihazına bağlı yaşayan kiracısının elektriğini kesti

13:08 25.04.2023
© İHASolunum cihazına bağlı Fatma Yalım
Solunum cihazına bağlı Fatma Yalım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
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Antalya’da 8 yıldır aynı adreste oturan kiracısının yüzde 100’ü geçen kira zammını beğenmeyen ev sahibi, kendi üzerine olan elektrik aboneliğini sonlandırarak elektriği kestirdi. Evde annesi solunum cihazına bağlı yaşayan Yalım “Benim hasta annem var. Şok oldum. Hadi elektrikler annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi” diye tepki gösterdi.
Antalya’da kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan 77 yaşındaki Fatma Yalım, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır aynı adreste yaşıyor.
Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi. Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. İddiaya göre ev sahibi ise yüzde 100’ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.

‘Elektriğim kesildi, mağdur oldum’

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, “Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum. Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir” dedi.

‘Hadi elektrikler annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi’

Göksel Yalım ise şu sözlere yer verdi:
“8 yıldır bu adreste oturuyorum. 4 bin 500 TL olmasını istediler. 'Oturan otursun, oturmayan çıksın' dediler. Biz yüzde 100 zam yapılmasını istedik, kabul etmediler. Bizim ucuza oturduğumuz söylediler. Toplantıda biz sözümüzü söylemeden de kalkıp gittiler. 2 gün sonra beni avukat arayarak evi ne zaman tahliye edebileceğimi sordu. Ben bu durumda ne yapabileceği sorunca, yardımcı olamayacağını söyledi. Ben 4 bin 500 TL’yi de kabul edecektim. Bizim hiçbir kavgamız, zararımız olmadı. İnsan elektriği keserken haber vermez mi? Benim hasta annem var, dolabımda yiyeceklerim var. Şok oldum. Hadi elektrik annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi. Ben şimdi ne yapabilirim? Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Zamanında aboneliği vermediler. Sıra suya geldi sanırım.”
Kirasını 1 yıllık peşin ödedikleri daireye giremiyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
YAŞAM
Kirasını 1 yıllık peşin ödedikleri daireye giremiyorlar
11 Nisan, 14:22
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