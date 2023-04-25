https://sputniknews.com.tr/20230425/yuzde-100-zammi-az-buldu-solunum-cihazina-bagli-yasayan-kiracisinin-elektrigini-kesti-1070156364.html

Yüzde 100 zammı az buldu, solunum cihazına bağlı yaşayan kiracısının elektriğini kesti

Yüzde 100 zammı az buldu, solunum cihazına bağlı yaşayan kiracısının elektriğini kesti

Antalya’da 8 yıldır aynı adreste oturan kiracısının yüzde 100’ü geçen kira zammını beğenmeyen ev sahibi, kendi üzerine olan elektrik aboneliğini sonlandırarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T13:08+0300

2023-04-25T13:08+0300

2023-04-25T13:08+0300

kiracı

zam

ekonomi

solunum cihazı

elektrik kesintisi

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Antalya’da kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan 77 yaşındaki Fatma Yalım, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır aynı adreste yaşıyor. Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi. Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. İddiaya göre ev sahibi ise yüzde 100’ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.‘Elektriğim kesildi, mağdur oldum’Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, “Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum. Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir” dedi.‘Hadi elektrikler annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi’Göksel Yalım ise şu sözlere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230411/kirasini-1-yillik-pesin-odedikleri-daireye-giremiyorlar-1069519562.html

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kiracı, zam, solunum cihazı, elektrik kesintisi